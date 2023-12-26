دمروا الأخضر واليابس . إسرائيل تجرف الملاعب والمجمعات الرياضة في غزة.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تجريف وتدمير الأخضر واليابس في طريقها بقطاع غزة، منذ أن بدأت هجومها على القطاع فى اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضى، حتى الملاعب الرياضية لم تسلم من بطش الاحتلال وجنوده.

وقال مسئول رياضى فى فلسطين في تصريحات صحفية، إن الاحتلال جرف الملاعب الرياضية فى القطاع، ودمر مجمع اليرموك التاريخى الرياضى الذى تأسس عام 1950

وأكد أن الاحتلال جرف ودمر كل من: "تدمير استاد بيت حانون الرياضى، استاد بيت لاهيا، استاد اليرموك الرياضى، استاد فلسطين الرياضى، استاد غزة الرياضى، استاد جباليا الرياضي".

وفى حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى عن استشهاد نحو 21 ألف مواطن، وإصابة نحو 54 ألف آخرين، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

آليات الاحتلال في الملاعب آليات الاحتلال في الملاعب

دبابات الاحتلال في الملاعب الفلسطينية دبابات الاحتلال في الملاعب الفلسطينية