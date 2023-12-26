أخبار مصرية

الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل 6 ضباط وإصابة العشرات في غزة خلال 24 ساعة الماضية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 07:30 مساءً - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الذين لقوا حتفهم اليوم على يد الفصائل الفلسطينية في غزة،

 

وأوضحت أنه من بين القتلى الضابط الإسرائيلي القتيل الرائد شاي شمريز وهو قائد سرية بالكتيبة 931 التابعة للواء ناحال، والرائد ماور لافيا، والرائد شاؤول غرينغليك.

 

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الضباط الإسرائيليين قتلوا في المعارك العنيفة مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة وكذلك جنوب لبنان.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 81 على التوالى، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

قتلى جيش الاحتلال

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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