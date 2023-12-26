الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل 6 ضباط وإصابة العشرات في غزة خلال 24 ساعة الماضية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 07:30 مساءً - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الذين لقوا حتفهم اليوم على يد الفصائل الفلسطينية في غزة،

وأوضحت أنه من بين القتلى الضابط الإسرائيلي القتيل الرائد شاي شمريز وهو قائد سرية بالكتيبة 931 التابعة للواء ناحال، والرائد ماور لافيا، والرائد شاؤول غرينغليك.