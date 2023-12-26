نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مديرية تعليم الجيزة تنظم ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ندوة تثقيفية توعوية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، على مسرح مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بالمدرسة السعيدية الثانوية ندوة توعوية.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وبتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت رعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وذلك بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج والدكتورة وفاء غريب مدير إدارة التنمية المستدامة بالوزارة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية، وبدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالجيزة وبحضور قيادات المديرية وكذلك معلمى الجيزة والقاهرة.

بدأت الندوة بالسلام الجمهوري، ثم كلمة وكيل الوزارة الذي رحب بالحضور وتحدث عن الدور الهام للمدرسة وعلى رأسها المعلم في توعية الطلاب والاكتشاف المبكر للمخاطر التي قد يتعرضون لها وحمايتهم منها ومن هذه المخاطر جريمة الاتجار بالبشر خاصة الطلبة في الفئات المجتمعية الأكثر تعرضا لذلك.

ثم تلى ذلك كلمه السفيرة نائلة جبر التي أكدت أن الهجرة غير الشرعية لا تكون بتطبيق القانون فقط وانما من خلال اعداد استراتيجيات ودراسات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وتنفيذ خطط عمل لإنشاء مشروعات جديدة تساعد على تشغيل الشباب بالإضافة إلى تشجيع الحرف التراثية وكذلك الاهتمام بالتعليم الفني.

وتضمنت الندوة فقرات فنية غنائية وطنية واسكتش مسرحي من طلاب تعليم الجيزة، تضمن عدة قضايا منها الزواج المبكر كذلك تشغيل الأطفال في سن مبكرة بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية للأولاد القصر

وفي ختام الندوة أهدى أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، كلًا من السفيرة نائلة جبر، والدكتور أكرم حسن والدكتورة وفاء غريب درع المديرية كتذكار من تعليم الجيزة.

WhatsApp Image 2023-12-26 at 3.07.24 PM (1)

WhatsApp Image 2023-12-26 at 3.07.24 PM (2)

WhatsApp Image 2023-12-26 at 3.07.24 PM (3)

WhatsApp Image 2023-12-26 at 3.07.24 PM

WhatsApp Image 2023-12-26 at 3.07.25 PM (1)

WhatsApp Image 2023-12-26 at 3.07.25 PM

WhatsApp Image 2023-12-26 at 3.08.00 PM (1)

WhatsApp Image 2023-12-26 at 3.08.00 PM