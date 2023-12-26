نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساء الجمعة.. قطع المياه عن بعض مناطق أبو النمرس في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: "المنوات، عش سقارة، عزبة مقار، ميت قادوس، ميت شماس" وذلك لمدة ١٢ ساعة، بدءًا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٩/ ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٣.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة بخط المياه قطر ٦٠٠ مم بطريق مصر أسيوط البطئ، وكذا أعمال التطهير بمحطة مياه أبو النمرس.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.