تشغيل خط طيران مباشر بين مطار القاهرة ومقاطعة شينج ين الصينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 08:26 مساءً - كشفت مصادر مطلعة بسلطة الطيران المدني ، أن خطوط هاينان الصينية، انتهت من كافة الإجراءات الخاصة بتشغيل خطها الجديد للقاهرة.

وأكدت المصادر أنه من المقرر أن يتم تشغيل رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة الجوي كنقطة وصول للشركة اعتبارا من يناير القادم، ليكون خط مباشر بين مقاطعة شينج ين الصينية ومطار القاهرة. وبحسب جدول الرحلات المقررة والتي تم الموافقة عليها سيتم تشغيل 3 رحلات أسبوعيًا بين مقاطعة شينج ين الصينية ومطار القاهرة، بهدف استيعاب نمو حركة الركاب بين الجانبين.

وكان قد صرح كونغ دومينغ المدير التجاري للشركة الصينية، أنه من المقرر تشغيل طائرات بسعة 292 راكب على خط القاهرة، بهدف التمكن من نقل أكبر عدد من الركاب بين الجانبين خلال الرحلة الواحدة.

وأكد أن الشركة اختارت مصر كأول دولة فى أفريقيا بشأن تشغيل رحلات طيران مباشرة لها من الصين، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تشغيل خطوط طيران بعد ذلك إلى الإمارات ودول الخليج.

وأشار إلى الشركة الصينية تعمل على تشغيل خطوط طيران إلى 20 دولة على مستوي على العالم، أبرزهم إلى كندا وأيطاليا.

وأكد سيف بهجت المدير التنفيذي لمجموعة N S A S للطيران والسياحة، أن الشركة تمكنت من التعاقد مع الشركة الصينية بشأن العمل وكيل لها بداخل السوق المحلي.

وأضاف أن المجموعة تستهدف جذب الوفود السياحية من الصين فى ظل جاذبية السوق المصري الذي يتمتع بعدد من المواقع الأثرية والسياحية، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف التركيزعلى اسواق شرق أسيا مثل الصين، الذي تمتلك عدد ضخم من الركاب الراغبة فى زيارة مصر.

يجدر الإشارة إلى أن خطوط هاينان الجوية الصينية تضم 11 شركة تعمل بعدد من المجالات، وتضم الشركة 260 طائرة من طرازات متنوعة، هي أكبر شركة طيران خاصة، وهي رابع أكبر شركة طيران من حيث الأسطول في الصين، وتقدم خدمات منتظمة لوجهات محلية ودولية.