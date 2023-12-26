أخبار مصرية

بسبب القصف الإسرائيلى.. انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 08:27 مساءً - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الاتصالات، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن طواقمها الفنية تعمل على استعادة الخدمات رغم خطورة الظروف الميدانية.

 

من جانبها، أعلنت شركة أخرى انقطاع الإنترنت، قائلة: "مع استمرار العدوان على قطاع غزة، تكرر قبل قليل انقطاع الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت، مما أدى لتوقف كامل خدماتنا فى قطاع غزة".

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا