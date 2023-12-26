نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، عن جدول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023/2024.

وخلال السطور التالية نوضح مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة، بعد اعتمادها رسميا من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والتي جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وبيان مدى ملاءمتها للخريطة الزمنية، حيث رُوعي في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية( عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة ).

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 وتستمر لمدة 6 أيام لتنتهى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، وذلك على النحو التالي:

- الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتى الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة.

- الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتى العلوم، والتربية الفنية.

- الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية).

