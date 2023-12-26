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أحمد جودة - القاهرة - "خلاص مفيش جواز".. قفزة تاريخية في سعر الذهب اليوم

شهد سعر الذهب اليوم قفزة جديدة استمرارًا للقفزات المتتالية التي شهدها المعدن الأصفر خلال الساعات الماضية، حيث فاجأ الذهب كافة المواطنين بارتفاعات متتالية وغير مبررة، وتجاوز عيار 21 الأكثر تداولًا حاجز الـ3000 جنيه للمرة الأولى في تاريخه، مع توقعات بارتفاعات طفيفة الأيام المقبلة ثم عودة للهبوط مرة أخرى.

سعر الذهب اليوم 26 ديسمبر 2024

وكانت أسعار الذهب قد شهدت قفزة مماثلة بداية العام الجاري، إلا أنه عاود الإنخفاض مرة أخرى بشكل سريع وعاد إلى أسعاره الأولى قبل الزيادة، وأرجع خبراء ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال هذه الأيام إلى اقتراب موعد بدء العام الجديد 2024، وأعياد الكريسماس، وإقبال المواطنين على شراءه كهدايا خلال فترة عيد رأس السنة الميلادية.

وحول سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة ودون المصنعية فقد جاءت وفق ما يلي:

الوحدة السعر بالجنيه المصري

وسجل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعًا قدر 156 جنيها في الجرام، حيث يسجل سعر الذهب عيار 24 الآن 3807 جنيهًا مقارنة بـ 3651 جنيهًا في بداية التعاملات (دون إضافة ضريبة ودمغة).

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21

كما سجل جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا قدر بنحو 135 جنيهات، حيث يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3330 جنيهًا مقارنًة بـ 3195 جنيها في بداية التعاملات (دون إضافة ضريبة ودمغة).

"خلاص مفيش جواز".. قفزة تاريخية في سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الآن عيار 21 بالمصنعية في مصر

ويأتي متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية يتراوح بين 3429: 3460 جنيهًا، حيث تتراوح مصنعية الذهب لعيار 21 بين 99 جنيهًا و116 جنيهات (نسبة من 3 لـ 3.5% لكل جرام).

سعر الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفاعًا قدر بنحو 111 جنيهات ليصل بذلك إلى مستوى تاريخي جديد، حيث يسجل سعر الذهب عيار 18 الآن 2850 جنيهًا مقارنًة بـ 2739 جنيهات في بداية التعاملات (دون إضافة ضريبة ودمغة).

سعر الذهب اليوم عيار 18 بالمصنعية

كما جاء متوسط سعر الذهب عيار 18 بالمصنعية يتراوح بين 2992: 3006 جنيهًا، حيث تتراوح مصنعية الذهب عيار 18 بين 142 جنيهًا و152 جنيها (من 5 لـ 5.5% لكل جرام).

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا قدر بنحو 1080 جنيهًا، حيث يسجل الجنيه الذهب الآن 26640 جنيهًا مقارنًة بـ 25560 جنيها في بداية التعاملات (دون إضافة ضريبة ودمغة).

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجلت العقود الآجلة للذهب انخفاضًا بـ0.02% و2068.65 دولار للأوقية.

سجلت العقود الفورية للذهب ارتفاعًا بـ0.21% و2057.47 دولار للأوقية.

على الصعيد الآخر تراجع مؤشر الدولار بـ0.11% عند 101.230 نقطة أساس.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 3651 جنيها دون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 9127 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 18255 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 36510 جنيهات.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما: 73020 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 113546 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما: 182550 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 365100 جنيه.

ومن نصائح الخبراء هذه الأيام، أنهم ينصحون بسرعة البيع لمن يحتاج إلى الأموال السائلة، والتريث في الشراء لحين استقرار أسعار الذهب، وذلك لمن يريد الحفاظ على قيمة أمواله السائلة، مع العلم أنه في حالة حدوث أي تغيرات رسمية في أسعار الدولار، فسوف تحدث قفزات أخرى في سعر الذهب في مصر.