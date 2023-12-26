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أحمد جودة - القاهرة - آخر تحديث.. سعر الذهب الآن يزلزل الأسواق وارتفاع صادم "بلاها جواز خالص"

"بلاها جواز".. سعر الذهب الآن يزلزل الأسواق وارتفاع صادم (آخر تحديث).. يشهد سعر الذهب اليوم ارتفاعا جديدًا لأول مرة في تاريخ أسعار الذهب، حيث سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 نهاية التعاملات داخل محلات وأسواق الصاغة المصرية، وذلك بعد آخر ارتفاع سجلته كافة الأعيرة اليوم، على صعيد آخر تراجع سعر الذهب بالدولار الآن ليسجل سعر 2057 دولارا للأونصة.

سعر الذهب اليوم

وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب مباشر لحظة بلحظة.

"بلاها جواز".. سعر الذهب الآن يزلزل الأسواق وارتفاع صادم (آخر تحديث)

أسعار الذهب الآن (تحديث مباشر)

وتصدر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر على محركات البحث "جوجل"، وتثبيت البنك المركزي سعر الفائدة، ووسط تساؤل عدد كبير من المواطنين والراغبين في الشراء والاستثمار عن سعر الذهب بكام النهارده؟.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الآن بعد ارتفاعه مرتين خلال تداولات هذا اليوم، ليسجل الآن سعر 3807 جنيها، وهو أغلى أعيرة الذهب في مصر.

سعر الذهب عيار 21 الآن (تحديث جديد)

ويواصل سعر الذهب عيار 21 ارتفاعه اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 بنهاية التعاملات ليسجل رقمًا قياسيًا جديدًا الآن ويصل سعر 3330 جنيهًا للجرام، وهو أكثر الأعيرة مبيعًا بين المقبلين على الزواج وانتشارًا في محلات الصاغة في معظم المحافظات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم (آخر تحديث)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفاعًا آخر الآن نهاية تعاملات اليوم، ليسجل سعر 2850 جنيهًا، ويقترب من 3000 جنيهًا.

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سعر الجنيه الذهب اليوم

كما قفز سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 26-12-2023 بشكل صاروخي داخل محلات الذهب وسوق الصاغة ليسجل سعر 26640 جنيهًا.

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم

وسجلت أسعار الذهب بالمصنعية بنهاية تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة في مصر كالآتي، كما أنها تختلف من تاجر لآخر وبحسب كل محافظة.

سعر الذهب الآن | مصنعية الذهب عيار 24 تتراوح بين 30: 40 جنيهًا.

مصنعية الذهب عيار 24 تتراوح بين 30: 40 جنيهًا. سعر الذهب الآن | مصنعية الذهب عيار 21 تتراوح بين 50:70 جنيهًا.

مصنعية الذهب عيار 21 تتراوح بين 50:70 جنيهًا. سعر الذهب الآن | مصنعية الذهب عيار 18 تتراوح بين 80-120 جنيهًا.

سعر الذهب بالدولار اليوم

وتراجع سعر الذهب بالدولار اليوم في ختام التعاملات، ليسجل الآن سعر 2057 دولارًا للأونصة.

لماذا يرتفع سعر الذهب محليًا ويتراجع عالميا؟

كما يتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وذلك لعدة أسباب أهمها: ارتفاع التضخم، والاضطرابات والظروف العاملية السياسية والاقتصادية، وانخفاض أسعار الفائدة، والعرض والطلب.