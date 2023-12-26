وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ بورسعيد يفتتحون أعمال تطوير منطقة فاطمة الزهراء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 09:35 مساءً - افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الثالثة بمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، التى نفذت بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية ورافقهم خلالها عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استكمالا لجولتهم بحي الضواحي ببورسعيد، وخلال احتفالية كبرى.

وفى أجواء احتفالية حضرها أهالي منطقة فاطمة الزهراء وحى الضواحى ، ووسط هتافات و"زغاريد" من الأهالى الذين عبروا عن سعادتهم للانتهاء من التطوير ورفع كفاءة المنطقة إلى أعلى مستوياتها.

وخلال تفقده، أعرب وزير التنمية المحلية عن فخره بمعدل الإنجاز الذي شهدته فاطمة الزهراء، والتي تحولت لمنطقة حضارية من الطراز الأول، مشيدا بجهود محافظ بورسعيد ومتابعته الميدانية لسير العمل أولاً باول.

وفى كلمته، قدم محافظ بورسعيد التهنئة لاهالى المنطقة بانتهاء التطوير ورفع كفاءة العمارات داخليا وخارجيا ، والشوارع والاضاءة ، مقدما الشكر لمؤسسة مشكاة نور والذى كان لها الدور الاكبر فى عملية التطوير التى تمت بالشراكة مع المحافظة.

وأبدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سعادته الشديدة للانتهاء من تطوير الشامل لمنطقة فاطمة الزهراء، وقال انه كان يحضر فى نفس المكان من سنة 2011 ولم تكن المنطقة قد تم بناءها بعد وكانت عبارة عن عشوائيات ، الا ان الدولة اقامت بها مساكن على مستوى عالى ، واعادت رفع كفاءتها بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور ، وقامت بصيانات داخلية داخل الوحدات السكنية وعدلت كل شىء بها ، بالاضافة الى التطوير الخارجى للعمارات ودهانها وظهورها بافضل شكل.

إلى جانب تطوير شوارع منطقة فاطمة الزهراء وتزويدها بأعمدة انارة جديدة ، بعد ان كانت المنطقة تضج بالعشوائيات لتصبح بيئة صالحة للحياة الكريمة ، مؤكدا على ضرورة الحفاظ عليها وتعليم ابناءنا واحفادنا كيفية الاهتمام بالنظافة والنظام والتعليم والسلوك القويم ، مشيرا إلى أن المستهدف هو الأطفال والطلبة الذين نتمنى أن ينمو فى اجواء جيدة تضمن لهم حياة أفضل.