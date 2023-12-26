الأرصاد تكشف خريطة الأمطار وشدتها وتُعلن تفاصيل طقس الأربعاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 09:35 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء 27 ديسمبر 2023 على كافة مدن وأنحاء الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:

طقس مائل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

بارد على أغلب الأنحاء.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة:

أمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط وبورسعيد، قد تكون غزيرة ورعدية مساءً على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على محافظة مطروح ومناطق من جنوب الوجه البحري، تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 40% وتكون خفيفة على مدن القناة وشمال الصعيد بنسبة حدوث 30% على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

اعتدال الملاحة على البحر المتوسط من 1 إلى 1.5 متر.

وإليكم بيانًا تفصيليًا بشأن درجات الحرارة المتوقعة غدًا: