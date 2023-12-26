تعيين الهولندية سيجريد كاج منسقا أمميا للشؤون الإنسانية بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 09:36 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بتعيين الهولندية سيجريد كاج منسقا أمميا للشؤون الإنسانية بغزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 81 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.