نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين.. إقامة أسواق حضارية جديدة بفيصل والهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص محافظة الجيزة، على التوسع في إقامة الأسواق الحضارية المجهزة على أعلى مستوى خدمي، وذلك لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

حيث بدأت محافظة الجيزة، في إنشاء سوق حضاري جديد خلف مدينة بيتكو بمنطقة مشعل على مساحة 150م2 تقريبا، لاستيعاب 18 محل حضاري، يساهم فى مواجهة التواجد غير المنظم للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام بشوارع الهرم وزغلول والوفاء والأمل.

كما قامت المحافظة بالبدء في إنشاء سوق حضاري جديد يضم 18 باكية بيعية بجوار شارع بدر المتفرع من شارع عمرو بن العاص بمنطقة فيصل، لخدمة شوارع الصفا والمروة وعمرو بن العاص ومتفرعاتهم.

من ناحية آخرى تواصل محافظة الجيزة، جهودها لتنفيذ أعمال تشطيبات مبنى سوق العياط الحضاري الجديد، الذي يعد واحدا من أبرز مشروعات الأسواق الحضارية الجارٍ تنفيذها بنطاق المحافظة لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين.

يذكر أن سوق العياط الحضاري الجديد يُنفذ على أعلى مستوى ليكون بديلا للسوق العشوائي بمنطقة المزلقان.

يقام على مساحة 3700 م2، مقسمة من الداخل لـ212 وحدة ثابتة و257 وحدة متحركة (فروشات)، ويضم 5 مداخل رئيسية و4 مخارج للطوارئ، وسوف يتم تجهيزه بالكامل بأنظمة الإنذار الآلى ومكافحة الحرائق.