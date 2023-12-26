نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: غلق وتشميع 6 محال تجارية وكافيهات مخالفة بالدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت محافظة الجيزة، من خلال حي الدقي حملة مكبرة، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والمحال والأكشاك والباعة الجائلين على الطريق العام.

وذلك لتحقيق الانضباط وتيسير حركة المشاة والمرور، استجابة لشكاوى المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت غطاء أمني من شرطة المرافق بقيادة المقدم محمود العجيزي ومباحث المرافق، عن غلق وتشميع 6 محال تجارية وكافيهات مخالفة بشارع إيران لتكرار إشغال الطريق العام والإصرار على الاستمرار في المخالفة رغم إنذارهم أكثر من مرة، وتم تحرير محاضر إشغال للمخالفين.

كما شهدت الحملة رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين والأكشاك في شارع الموسيقار علي إسماعيل وميدان المساحة، وإيداع المضبوط في مخازن الحي.

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