نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيار 21 القادم أصعب.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسعار الذهب اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 ارتفعت أسعار الذهب، وذلك أيضًا بعد موجة ارتفاعات عِدة الأيام السابقة في كافة أسواق الصاغة بمصر، وتواصلت اليوم ارتفاعات أسعار الذهب في مصر، حيث واصل الجنيه الذهبي ارتفاعه بقيمة 1000 جنية، وزاد سعر الذهب عيار 21 بقيمة 125 جنيهًا، وهذا يعتبر أعلى مستوى في تاريخه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفي هذا الشأن تقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية لـ قرائها ومتابعيها كل ما يتعلق بـ أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 في مصر، ضمن خدمة شاملة ومستمرة تقدم على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم.. انتفاضة كبرى لـ عيار 21 في مصر (آخر التطورات)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر شعبية وشهرة في مصر، ويقبل المواطنون على شرائه، 3164 جنيهًا للشراء.

عيار 21 القادم أصعب.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

أسعار الذهب عيار 24

أسعار الذهب.. 3663 جنية للبيع

أسعار الذهب.. 3616 جنية للشراء

أسعار الذهب بيع شراء عيار 24 3663 جنية 3616 جنية

أسعار الذهب عيار 22

أسعار الذهب.. 3358 جنية للبيع

أسعار الذهب.. 3315 جنية للشراء

أسعار الذهب بيع شراء عيار 22 3358 جنية 3315 جنية

أسعار الذهب عيار 21

أسعار الذهب.. 3205 جنية للبيع

أسعار الذهب.. 3164 جنية للشراء

أسعار الذهب بيع شراء عيار 21 3205 جنية 3164 جنية

أسعار الذهب عيار 18

أسعار الذهب.. 2747 جنية للبيع

أسعار الذهب.. 2712 جنية للشراء

أسعار الذهب بيع شراء عيار 18 2747 جنية 2712 جنية

عيار 21 القادم أصعب.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب..

25400 جنيهًا للبيع

25300 جنيهًا للشراء

الجنية الذهب بيع شراء سعر الجنية الذهب 25400 جنية 25300 جنية

سعر مصنعية الذهب اليوم

تختلف أسعار المصنعية، حيثُ تتراوح أسعار المصنعية على الذهب في محلات الصاغة من 35 جنية إلى 65 جنية على جرام الذهب، وتتباين أسعار المصنعية من محل إلى آخر ومن تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

سعر الدولار اليوم - البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم للشراء 30.84 جنيه مصري سعر الدولار اليوم للبيع 30.93 جنيه مصر

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، في السوق السوداء، تراوح سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 50 جنيه حتى 53 جنيه.