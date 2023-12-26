سفارة الكويت بالقاهرة: العثور على الطالب الكويتى المفقود في أحد المستشفيات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 10:36 مساءً - أفادت سفارة دولة الكويت بالقاهرة ، بأنه قد تم العثور على الطالب الكويتي المفقود بعد عمليات بحث واسعة أجرتها السلطات المصرية.

سفارة الكويت بالقاهرة

وأكدت السفارة في بيانٍ لها ، أنه تم التعرف على الطالب وهو في أحد مستشفيات مدينة القاهرة ويتلقى العلاج، وأن طاقم من السفارة مع ذويه يتواجدون حالياً بجانب الطالب للوقوف على حالته الصحية.

العثور على الطالب الكويتى المفقود في أحد مستشفيات القاهرة

وأعربت السفارة عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلتها السلطات المصرية المعنية وتعاونها مع السفارة من أجل الكشف عن مصير الطالب بأسرع وقت ممكن.