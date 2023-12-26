الرئيس الفلسطيني: ما يحدث في غزة أكثر من حرب إبادة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 10:37 مساءً - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في أول حوار له بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إن ما يجري على الأرض الفلسطينية هذه الأيام ، أكثر من كارثة ، وأكثر من حرب إبادة ، ولم يشهد الشعب الفلسطيني مثل هذه الحرب حتى في نكبة 1948.

أضاف أبو مازن في حوار من رام الله مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أنه حدثت نكبة 1948 وهجر من هجر ودمر ما دمر ولكن ما يحدث الآن في غزة هو أبشع بكثير مما حصل ، وربما في أي بلد آخر، متابعًا: أن مخطط إسرائيل هو أن تقضي على الوجود الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، وهدفها من الحرب الحالية على قطاع غزة، هو أن يندفع الفلسطنيون إلى سيناء، لكن الموقف المصري شديد، ومشكور، جسده الرئيس عبدالفتاح السيسي حين قال فيه "لن أسمح بتهجير الفلسطينيين" كما فعل الملك عبدالله، لأن الخطة الثانية هي التهجير إلى الأردن وهذا الموقف ساعد كثيرًا على الصمود حتى لا يتم التهجير.

تابع: "نحن على تواصل دائم مع مصر، ونحن والأردن ومصر بالإضافة إلى السعودية متفقون على كل شيء، ولا يوجد أي خلاف بيننا، وكل الجهود تبذل الآن من الأطراف العربية، والآن سوف تصير اجتماعات قريبة، تجمع دولًا أكثر مثل الإمارات وقطر مع الدول التي ذكرتها سابقًا، من أجل العمل على وقف العدوان أولا، ثم مشروع ماذا بعد، لأن مهم جدًا، أن نقول نحن كعرب قدمنا أفكارنا وآراءنا للكل".