أحمد جودة - القاهرة - صاروخ لا يتوقف.. سعر الذهب اليوم يواصل قفزاته ويسجل عيار 21 رقما عملاقا

صاروخ لا يتوقف.. سعر الذهب اليوم يواصل قفزاته ويسجل عيار 21 رقما عملاقا.. ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الصاغة، ليسجل سعر الذهب عيار 21 زيادة بنحو 45 جنيها، كما ارتفع سعر الذهب عيار 18 وسعر الجنيه الذهب، وقفز سعر الذهب، وزاد الجرام 55 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، ليسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا مستوى 3200 جنيه لعيار 21 لأول مرة في تاريخه.

وكان سعر الذهب قفز 25 جنيها للجرام في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصبح مجموع الزيادة اليوم 80 جنيها حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2153 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2769 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر

صعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3230 جنيها للجرام.

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3691 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 25840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2063 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع 9.01 دولار بنسبة 0.44% مقارنة بمستواه في نهاية أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.