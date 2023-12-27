نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تعطل نظام دفع التذاكر الإلكتروني بمتحف التحرير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشر بين العاملين في المجال السياحي شكوى عن تعطل نظام الدفع الإلكتروني للتذاكر، "السداد بالفيزا" في عدة مواقع أثرية منها المتحف المصري بالتحرير وكذلك في شارع المعز لدين الله الفاطمي، وهو ما يسبب تعطل كبير للأفواج السياحية.

من ناحيته قال أحد المرشدين السياحيين، إن الأمر لم يحدث سوى مرة واحدة منذ بدء منظومة الدفع الإلكتروني والتي تم تطبيقها تدريجيًا منذ عامين حتى شملت الآن كل المواقع الأثرية.

وأضاف في توضيح لـ "دوت الخليج "أنه يتم الدفع بواسطة الفيزا بشكل مباشر واقترح توفير بديل نقدي مباشر في حالة تعطل نظام الدفع وهو ما يجعل الأمر أكثر مرونة.

فيما علق الدكتور على عبد الحليم مدير عام المتحف المصري في التحرير، بالقول إن نظام الدفع الإلكتروني في المتحف منتظم ولم تصدر شكاوى بخصوص أي أعطال.

وأشار عبدالحليم في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إلى أن المتحف به شباك للدفع الفوري في حالة حدوث أي طوارئ وهو الأمر الذي تم استحداثه لحل أي مشكلات قد تنشأ عن هذا الأمر نظرًا للإقبال الكبير على المتحف.

وأضاف أن الوزارة بصدد الانتقال لمرحلة جديدة وهي التذكرة الشخصية بحيث يستطيع كل زائر قطع تذكرته بنفسه من خلال ماكينة آلية وهو ما سينهي بشكل كبير حالة التكدس أمام شبابيك التذاكر وخصيصًا في الأفواج الكبيرة.