مرصد الأزهر: الاحتلال يسوق أوهامًا سخيفةً لإطالة حرب غزة والهدف هو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 10:29 صباحاً - يواصل الاحتلال الصهيوني جـرائم الإبا.دة الجماعية الوحـ..شية في قطاع غـزة، مؤكدًا أن الحرب لن تنته قريبًا وستستمر لعدة أشهر أخرى، مسوقًا أوهامًا سخيفة لإطالة أمد هذا العــ..دوان البربري الذي حصد أرواح (20915) شهــ..يدًا في أكثر من (1745) "مجـ..زرة"، بينهم أكثر من (8500) طفل وأكثر من (6300) امرأة، و(311) شخصًا من الطواقم الطبية، و(40) من الدفاع المدني و(103) صحفيًّا، فضلاً عن أكثر من 7 آلاف شخص مفقودين تحت الأنقاض، و(54918) جريحًا، فيما بلغ عدد النازحين الذين خرجوا من منازلهم 1.9 مليون نسمة. وأصبح قرابة (2.4) مليون نسمة باتوا يعيشون ظروفًا إنسانية كارثية غير مسبوقة من الشقاء والألم.

ويؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الهدف الحقيقي من إطالة أمد هذا العدوان الصهــ..يوني الغاشم وارتكاب المجــ..ازر الد.موية والتباهي بامتهان كرامة الفلســ..طينيين المدنيين عبر إجبار عدد كبير من الرجال والأطفال على خلع ملابسهم وتكبيل أيديهم وراء ظهورهم واصطفافهم عرايا أمام النساء، واحتجاز الأطفال الرضع والنساء ونزع حجابهن والتنكيل بهن، في ملعب اليرموك في مدينة غــ..زة، وإعــ..دام الأطفال أمام أنظار آبائهم وأمهاتهم، بلا إنسانية ولا مراعاة لكبر سنٍ أو صغير في حضن أمه، بل وتوثيق ذلك أمام مرأى العالم أجمع، يتمثل في محاولة إجبار مصر بالقبول بمخطط التهجير الصــ..هيــ..وني لأغلبية الفلســ..طينيين إلى سيناء، والبقية الأخرى إلى الدول العربية وغيرها من الدول الداعمة للقضية الفلســ..طينية، عبر خلق بيئة انكسار وخنوع وامتهان كرامة وإحباط وإرهـ..اب للفلســ..طينيين تجعلهم يقبلون بالأمر طواعية أم قسرًا حتى تتوقف تلك المجــ..ازر الد.موية، وإلا ستستمر الحرب وسيواصل الاحتلال إبا.دة الشعب الفلسـ..طيني وتصفية قضيته جسديًّا، وكأنه يبعث برسالة إلى المصريين والفلسـ..طينيين "عليكم بالخنوع والقبول، وإلا ستباد غــ..زة بمن فيها".

وعبر التجربة التاريخية يراهن مرصد الأزهر على صمود الشعب الفلســ..طيني، القابض على الجمر والرافض للتهجير، والمقـ..اوم الذي أفشل الكثير من المخططات الصــ..هيــ..ونية، مؤكدًا على موقف الدولة المصرية الرافضة لمخطط التهجير وتصفية القضية الفلســ..طينية باعتبار ذلك خط أحمر.