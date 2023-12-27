بروتوكول تعاون بين الاعتماد والرقابة الصحية وجامعة عين شمس لمنح دبلوم مهني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 11:27 صباحاً - الدبلوم المهني الجديد يساعد علي توفير كوادر من القطاع الطبي متخصصة في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد .

وفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يطَّلع علي مراحل تنفيد مدينة جامعة عين شمس الطبية ويؤكد أنها ستمثل إضافة عظيمة للقطاع الصحي المصري في قلب القاهرة.

الدكتور أحمد طه: قيادات جامعة عين شمس تولي اهتماماً كبيراً لتطبيق معايير الجودة داخل جميع مستشفيات الجامعة.

جولة ميدانية لوفد الاعتماد والرقابة الصحية بمستشفيات جامعة عين شمس ومنها مستشفى طب المسنين أول مستشفى جامعي تحصل علي اعتماد GAHAR.

الدكتور أحمد طه: فخور باعتماد مستشفى طب المسنين بجامعة عين شمس وما تقدمه من خدمات طبية عالية التخصص لكبار السن .

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: مستعدون لتقديم كافة أوجه الدعم لتجهيز باقي المستشفيات الجامعية للاعتماد.

في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم خدمات صحية للمواطن المصري وفقا لأعلى معايير الجودة، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن فلسفة منظومة التأمين الصحي الشامل التي تنفذها الدولة حالياً علي مراحل سوف تنتهي جميعها بحلول عام ٢٠٣٠ ، تقوم بالأساس على انضمام جميع قطاعات مقدمي الخدمات لهذا النظام ، لإتاحة فرصة الاختيار أمام المنتفعين.

وأكد د. طه علي أن المستشفيات الجامعية شريك نجاح أساسي بالمنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بشرط الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كبوابة أساسية لتعاقد المنشآت الجامعية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، معربا عن فخره بحصول مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين بجامعة عين شمس علي أعتماد "جهار" كأول مستشفى جامعي يحصل علي هذا الإعتماد خاصة أن المستشفى متميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن وهي خدمات تحتاج الي تعاون عدد كبير من التخصصات الطبية المختلفة، كما أنها تحتاج إلي تدريبات عالية لمقدمي الرعاية لهذه الشريحة العمرية الهامة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والقيادات الجامعية، لبحث خطة اعتماد المنشآت الصحية وتوقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة لمنح "شهادة دبلوم مهنى" للجودة والاعتماد GAHAR EGY-CAP، وذلك بمقر جامعة عين شمس بحضور د.آية نصار، نائب رئيس الهيئة، د.السيد العقدة، د. ميهي التحيوي، د.خالد عمران، د.ولاء عبداللطيف، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمستشار د.كريم عرفة، المستشار القانوني للهيئة ووكيل مجلس الدولة، ود. غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و د. علي الأنور، عميد كلية الطب، و د. طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، و د. سحر موسى، عميد كلية التمريض، و د.داليا القرشي، القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان، والسادة وكلاء كليات الطب ، طب الاسنان والتمريض والسادة مديرو المستشفيات.

وأثني الدكتور أحمد طه علي الاهتمام الذي توليه قيادات جامعة عين شمس برئاسة د.محمد ضياء زين العابدين من أجل تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل جميع مستشفيات الجامعة، مؤكدا أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم الفني لاعتماد باقي مستشفيات ومراكز جامعة عين شمس.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن تزويد القطاع الطبي بالكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق الجودة من الفنيين والخبراء في مختلف مجالات الخدمة الطبية أصبح ضرورة ملحة حتى يتحقق الحلم بحصول المنشآت الصحية من كافة قطاعات المنظومة الصحية على اعتماد GAHAR، مما سيساهم بشكل كبير في الاسراع من وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مثمنا المكانة الكبيرة لمستشفيات ومراكز جامعة عين شمس في المنظومة الصحية وفي تعزيز البحث العلمي في الطب، وتابع ان هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قامت بإطلاق شهادة GAHAR EGY-CAP كأول شهادة متخصصة معتمدة من المجلس الصحي المصري لإعداد وتخريج متخصص في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق معايير"GAHAR".

وأكد طه علي التعاون المشترك بين الهيئة والجامعة خلال الفترة المقبلة في تقييم الوضع الحالي للمستشفيات ودراسة مدى توافقها مع المعايير لوضع خطة متكاملة لتطبيق معايير الجودة، لافتا إلى ما توفره هيئة الاعتماد والرقابة الصحية من نظام متكامل لضمان تطبيق معايير الجودة داخل قطاع الرعاية الصحية من خلال تطوير وإصدار المعايير، والتدريب على تطبيقها، وخدمات الدعم الفني للمنشآت الراغبة في الحصول على الاعتماد، وتسجيل أعضاء المهن الطبية، بالإضافة الى الدور الرقابي من تدقيق ومتابعة، والحرص على رضاء المتعاملين.

من جانبه، أكد د. محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أن بروتوكول التعاون يعد خطوة للأمام في ملف تطوير الرعاية الصحية بمستشفيات جامعة عين شمس، لافتا إلى أن الجامعة تقوم بخطوات رائدة نحو تعزيز جودة الخدمات الطبية، حيث تولي اهتماماً بالغًا باعتماد مستشفياتها والالتزام بالجودة والاعتماد، كما تسعى الجامعة لتحسين تجربة المرضى وتعزيز مكانة المستشفيات الجامعية في مجال الرعاية الصحية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

وأوضح د.علي الأنور عميد كلية الطب أن رسالة مستشفيات جامعة عين شمس تتمثل في تقديم رعاية صحية متكاملة ومتطورة وآمنة في متناول الجميع مع مراعاة معايير الجودة وتقديم خدمات تعليمية وبحثية وتدريبية متميزة ومتوافقة مع أخلاقيات المهنة، وصحة العاملين، والمجتمع، والبيئة.

وأوضح ا.د. طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، أن مستشفيات الجامعة تستقبل بحسب إحصائيات عام 2023-2022 حوالي ٢ مليون مريض سنويا، كما بلغ اجمالي عدد المترددين على أقسام الطوارئ ١٩٤٤٤٠ مريض، في حين بلغ اجمالي عدد المترددين على العيادات الخارجية ٥٠٢٠٠٥ مريض، كما بلغ اجمالي عدد دخول الأقسام الداخلية ١٢١٨٥٠ مريض، كما بلغ إجمالي عدد العمليات الجراحية ٢٧٨٠٠ عملية جراحية واجمالي عدد المناظير ٩١٧٠ منظار.

كما شارك وفد الهيئة برئاسة الدكتور احمد طه في ندوة تعريفية بمقر الجامعة استعرض خلالها د. احمد طه مميزات منظومة التامين الصحي الشامل والتي تبنتها الدولة لإصلاح وتطوير نظام الرعاية الصحية والتي تحظى بدعم ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن أهم ما يميز هذا النظام هو فصل مقدمي الخدمات الطبية عن ممول هذه الخدمات ضماناً لحوكمة النظام الصحي وتحقيقا لأكبر قدر من التنافسية بين جميع القطاعات لصالح المواطنين.

كما أشار إلي الدور الذي تلعبه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تحقيق أعلي معايير الجودة بالنظام الجديد من خلال اصدار معايير الجودة والتي تعني بالأساس بالقياس الوظيفي والتشغيلي لمختلف مكونات الخدمة الصحية، ولا تلزم المنشأة بشروط شكلية أو ظاهرية لا ترتبط بالوظيفة المطلوب تحقيقها، وهو ما يتيح الفرصة كاملة أمام المنشآت الصحية القديمة والحديثة في الحصول على الاعتماد.

وخلال الزيارة قام د. أحمد طه، والوفد المرافق، بجولة تفقدية تضمنت: مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين المعتمدة من جهار، ومستشفى الجراحة التي يجري حالياً رفع كفاءتها وفق أحدث المعايير، كما اطّلع الوفد علي الخطوات التنفيذية لإنشاء مدينة جامعة عين شمس الطبية والتي ستمثل إضافة كبيرة للقطاع الصحي المصري في وسط القاهرة.