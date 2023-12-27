مجلس جامعة الأزهر يهنئ فخامة رئيس الجمهورية بفوزه في الانتخابات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 11:27 صباحاً - قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لفوزه بثقةِ الشعب المصري وانتخابه رئيسًا للجمهورية.

كما قدم الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ تقديرًا لدعمهما المتواصل للجامعة.

وقدم المجلس التهنئة للشعب المصري ولمنتسبي جامعة الأزهر بمناسبة العام الجديد ٢٠٢٤م، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجعله عام خيرٍ وبركةٍ.