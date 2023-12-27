نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومى للمرأة ينظم رحلة مجانية إلى منطقة الأهرامات للطلاب المتفوقين بالمرحلة الإعدادية بالأسمرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود المجلس القومى للمرأة لتطوير الخصائص السكانية لأهالي حى الاسمرات، نظم المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار رحلة مجانية إلى منطقة الاهرامات استهدفت ما يقرب من ٦٠ من الطلاب المتميزين والمتفوقين بالصف الثانى الاعدادى بمدرسة تحيا مصر ٢ بحى الأسمرات.

جاءت الرحلة فى اطار حرص المجلس على منح الطلاب المتفوقين العديد من الحوافز التشجيعية لتشجيعهم على تحقيق المزيد من التفوق، وتعزيز قيم الانتماء إلى الوطن وتعريفهم بالمعالم السياحية بالدولة.

وقد عبر الطلاب عن بالغ سعادتهم بالرحلة وتمنياتهم بتكرارها للتعرف على المزيد من المعالم السياحية بمصر.

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