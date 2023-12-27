كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي خلال فعاليات المؤتمر الصحفي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - معالي الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري

سعادة مريم خليفة الكعبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية

السيدات والسادة،

الحضور الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله

يسرني التواجد هنا اليوم للاحتفاء مع أشقائنا في جمهورية مصر العربية، بإبرام اتفاقية الامتياز النهائية لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا، وهي بمثابة خطوة كبيرة ستسهم في تعزيز سبل التعاون المشترك لدعم التجارة والخدمات اللوجستية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تتماشى شراكتنا مع الحكومة المصرية مع توجهنا لتوحيد الجهود والرؤى للنهوض بموانئنا تحقيقاَ لرؤية القيادة الرشيدة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

ويعكس هذا الاتفاق ثقة شركائنا من الحكومة المصرية الشقيقة بقدرات مجموعة موانئ أبوظبي في دعم خطط الحكومة المصرية الطموحة للتنمية الاقتصادية وبدورها في تيسير حركة التجارة العالمية، وتطوير وتشغيل مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية وتعزيز الربط مع الأسواق العالمية.

كما تصب هذه الشراكة طويلة الأمد في إطار حرصنا على تعزيز دور موانِئِنا العربية وتنافسيتها ضمن شبكات التجارة البحرية، والارتقاء بموقعها المحوري على الخارطة العالمية وزيادة مساهمتها في اقتصادات بلادنا.

الإخوة والأخوات الأعزاء...

لماذا مصر؟ إن مصر هي من أقدم الدول البحرية في العالم وتتمتع بأهمية استراتيجية على امتداد طرق التجارة البحرية العالمية وبموقع جغرافي حيوي بين ثلاث قارات، كما تطل على البحرين الأحمر والمتوسط اللذان يتصلان بقناة السويس، أحد أهم الممرات المائية في العالم. علاوة على ذلك فإنها تمتلك إمكانات فنية وبشرية هائلة تسهم في نجاح أي مشروع.

وفي ظل الجهود الدؤوبة للحكومة المصرية بقيادة فخامة الرئيس/عبد الفتاح السيسي، تشهد كافة الموانئ المصرية في الآونة الأخيرة عمليات تطوير شاملة في البنية التحتية البحرية والخدمات اللوجستية ذات الصلة، والتي تشمل إنشاء موانئ ومحطات بحرية جديدة، وقد نتج عن تلك الجهود ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي لمصر ليقفز (11) مركزاً في عام 2023 مقارنة بعام 2018.

مجموعة موانئ أبوظبي

وبدورها، تعد مجموعة موانئ أبوظبي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتنتهج نموذج عمل متكامل يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث تضم المجموعة عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي.

تنتشر مجموعة موانئ أبوظبي، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، في 40 بلداً عبر خمس قارات وتضم محفظة أعمالها أكثر من 30 ميناء ومحطة، كما يعمل لديها أكثر من 9,000 موظف.

الاتفاقية

يتزامن التوقيع على هذه الاتفاقية مع تحديات وتحولات متسارعة على مختلف الصُعد، الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية في ظل ما يشهده العالم من حولنا – وخاصة المنطقة العربية، ما يُحتّم علينا تعزيز قدرات موانئنا وتأهيلها للقيام بدورها الحيوي وزيادة قدرتها على جذب حركة التجارة العالمية، وتعظيم مساهمتها في نمو اقتصاداتنا.

وبموجب اتفاقية الامتياز التي وقعناها اليوم مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي باستثمار 200 مليون دولار غالبيتها بين عامي 2024-2025 لتطوير البنية الأساسية لمحطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا بما في ذلك المباني والمرافق والهياكل الفوقية والتحتية من أجل تحويل هذا الميناء الاستراتيجي إلى بوابة رئيسية للتنمية، وتعزيز شبكة الربط ورفد التجارة في المنطقة، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام لجمهورية مصر العربية، ويخلق فرص عمل، ويسهم في تحقيق الرخاء للشعب المصري الشقيق.

الخاتمة

وفي الختام، أشكركم على حفاوة الاستقبال وأتطلع معكم إلى دفع قطاع الموانئ البحرية العربية إلى مستويات جديدة من الازدهار والتقدم والريادة، وتحقيق رؤانا المشتركة عبر مواصلة مسيرة التنمية والازدهار وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته