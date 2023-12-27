القومى للمرأة ينظم رحلة مجانية إلى منطقة الأهرامات للطلاب المتفوقين بالمرحلة الإعدادية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 02:27 مساءً - فى إطار جهود المجلس القومى للمرأة لتطوير الخصائص السكانية لأهالي حى الاسمرات، نظم المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة و الآثار رحلة مجانية الى منطقة الاهرامات استهدفت ما يقرب من ٦٠ من الطلاب المتميزين والمتفوقين بالصف الثانى الاعدادى بمدرسة تحيا مصر ٢ بحى الأسمرات .

جاءت الرحلة فى اطار حرص المجلس على منح الطلاب المتفوقين العديد من الحوافز التشجيعية لتشجيعهم على تحقيق المزيد من التفوق، وتعزيز قيم الانتماء الى الوطن وتعريفهم بالمعالم السياحية بالدولة.

وقد عبر الطلاب عن بالغ سعادتهم بالرحلة وتمنياتهم بتكرارها للتعرف على المزيد من المعالم السياحية بمصر.