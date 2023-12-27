مجلس جامعة الأزهر يهنئ العمداء الجدد والفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 02:27 مساءً - أكد مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للجان الامتحانات، وإعلان الجداول للطلاب في أماكن بارزة وعلى المواقع الإلكترونية الخاصة بكل كلية، وأن يراعى في أسئلة الامتحانات أن تكون من المقررات الدراسية، ومما تم شرحه، وأن يلتزم أعضاء هيئة التدريس بالحضور في المواد الخاصة بكل منهم.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور محمد الطاهر؛ لتكليفه عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا، والدكتورة فتحية مشعل؛ لتكليفها عميدة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية، وللطالب محمد شعبان؛ لحصوله على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، كما قدم المجلس التهنئة بفوز الطالبة أسماء يونس إبراهيم الباز الطالبة بكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بالمنصورة بفوزها بالمركز الثاني في الفرع الأول في المسابقة العالمية للقرٱن الكريم التي نظمتها وزارة الأوقاف.