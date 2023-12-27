في 87 يومًا فقط..قصة تعاون ناجح بين” وزارة العمل” و”معهد الساليزيان” الإيطالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 02:27 مساءً - بدأت بلقاء بين الوزير حسن شحاتة وقيادات "المعهد" في "سبتمبر" ..وظهرت ثمارها الأولية في "ديسمبر" بتنمية مهارات 2000 مُتدرب مجانًا على مِهن المُستقبل بشهادات دولية

يُعتبر التعاون بين وزارة العمل ،و معهد السالزيان "دون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة،نموذجًا يستحق الإشارة إليه في هذا التقرير،الذي تُصدره وزارة العمل اليوم الأربعاء ،لما يتضمنه من سرعة في تنفيذ الإتفاقات،وخطة التعاون،التي بدأت بلقاء بين وزير العمل حسن شحاتة يوم 11 سبتمبر 2023 ،بديوان عام "الوزارة" ،وقيادات "المعهد ،ثم الإستجابة الفورية لزيارة مقر "المعهد" بالقاهرة" ،يوم 19 سبتمبر 2023 ،والإطلاع على كافة إمكانياته في الملف ،محل التعاون ،وهو ملف التدريب المهني وتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل بمعايير دولية، ثم توقيع بروتوكول تعاون ..كما إلتقى الوزير بقيادات السفارة الإيطالية بالقاهرة ،يوم 5 أكتوبر 2023 ،لتعزيز التعاون مع الجانب الإيطالي ،في مجالات ذات الإهتمام المُشترك ..وفي يوم 7 ديسمبر 2023 ،كانت زيارة الوزير إلى معهد الساليزيان،ليشهد أُولى ثِمار التعاون،بدورات تدريبية مجانية لشباب مصري ،وإستمع الوزير إلى المُتدربين ،الذين وجهوا شُكرهم وتقديرهم ، للدولة المصرية ،ووزارة العمل على هذه المِنح المجانية التي استهدفت- في المرحلة الأولى- تدريب وتأهيل وتنمية مهارات المُتدربين على مِهن المستقبل ،وإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج،وهو التوجيه المُستمر من السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب ،وتوعيتهم بثقافة الجمهورية الجديدة نحو العمل الحر ،والإعلاء من قيمة العمل ..إلى تفاصيل قصة النجاح هذه ..

*أول إجتماع:

يوم 11 سبتمبر 2023 ،إستجاب وزير العمل حسن شحاتة لدعوة مدير عام معهد السالزيان «دون بوسكو» الإيطالي بالقاهرة، بيدرو جارسيا بيريز، والوفد المرافق له،لزيارة فرع المعهد بالقاهرة، وذلك للإطلاع على نشاط «المعهد» ودوره في تخريج دفعات من الشباب المصري، بشهادات دولية، وتأهليه لسوق العمل الداخلي والخارجي..ووجه الوزير شحاتة فريق العمل المُتخصص من «الوزارة» بالتواصل مع قيادات المعهد لصياغة شراكة وتعاون مُكثف خلال الفترة المُقبلة.جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده وزير العمل حسن شحاتة، بمقر«الوزارة» مع وفد من قيادات المعهد: المدير بيدرو جارسيا بيريز، وتوماس جون ليو وكيل المعهد، ويوسف فايز وأمل جرجس من الشؤون القانونية،ومينا نصر المترجم.

وقال الوزير حسن شحاتة في اللقاء الأول إن الشراكة المُرتقبة مع المعهد بفرعيه بالقاهرة والأسكندرية ،لا يُمكن حصرها في مجرد بروتوكول ،بل ستمتد إلى شراكة وتعاون كامل في ملف التدريب المهني ،وتنمية مهارات الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،وتوفير دورات تدريبية «كورسات» داخل ورش المعهد ،وكذلك الإستعانة بخبراء ومدربي «المعهد» لتدريب مُتدربين في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل ،ومنحهم شهادت دولية ،بل وقيام «الوزارة» بدور فاعل بتوفير فرص عمل للخريجين من «المعهد» أو من «مراكز تدريب الوزارة» .

وأوضح «الوزير» سعي «الوزارة» إلى تحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قدرات الشباب للحصول على فرص عمل مناسبة، من خلال التعاون القائم مع المعهد للارتقاء بالعملية التدريبية، وتقديم مقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني ودعمها بالخبرات التعليمية، والتدريبية للحصول على أعلى مستوى من التدريب الفني والحرفي..وتقديم كل أنواع الدعم من أجل تدريب الشباب ،وذلك من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة..

*بروتوكول تعاون:

ويوم الثلاثاء 19 سبتمير 2023 ،أكد وزير العمل حسن شحاتة على أن "الوزارة" تفتح ذراعيها للتعاون مع جميع شركاء التنمية في الداخل والخارج ،لتحقيق الأهداف المُشتركة ،وأوضح "الوزير" أن ملف التدريب المهني ،وتأهيل الشباب على مِهن المُستقبل،أو التي يحتاجها سوق العمل ،هدف رئيسي من أهداف الدولة المصري ،مستشهداً بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،بتنمية مهارات الشباب ،وربط عمليه تعليمه ،وتدريبه ،بإحتياجات سوق العمل ،وقال "شحاتة" أن "الوزارة" لديها من الأدوات التي تؤهلها للإستمرار في دورها التدريبي تعاوناً كافة الشركاء ..وجاء ذلك خلال كلمة الوزير شحاتة ،في زيارته لمعهد السالزيان "دون بوسكو"الإيطالي،بالقاهرة،والمختص بتعليم الطلاب والمتدربين على مهن منها اللغات، والميكانيكا بجميع انواعها، والكهرباء والكمبيوتر ،والخراطة واللحام. ،وذلك بحضور الوكيل الاقليمي للشرق الأوسط للمعهد بيترو بيانكي، والمدير الايطالي للمعهد بالقاهرة بيدرو جارسيا ، وممثلي السفارة الايطالية نائب السفير بيترو فكانتي بيركو ،ود. فيدريكو نوفيلينو القنصل العام بالسفارة ، والمنسق التعليمي لدي السفارة د. انا ليزا فاجنار.وقيادات من الوزارة ،المتخصصين في هذه الملفات ،وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ ..وتجول الوزير في معامل وورش وفصول المعهد وحث الطلاب والمتدربين على الإجتهاد وتنمية مهاراتهم ..

وبدأ "الوزير" كلمته بالقول :"إن هذه الزيارة تأتي بعد أسبوع واحد من لقائنا مع قيادات المعهد ،داخل مقر وزارة العمل،وتوجيهنا لفريق عمل من الوزارة بالتواصل مع قيادات المعهد لتفعيل التعاون..وهو ما يؤكد حِرصنا على العمل المُشترك، فيما يخص ملف من أهم الملفات التي تُوليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً ،وهو ملف التدريب المهني ،وتأهيل الشباب المصري على مهن يحتاجها سوق العمل ،وتنمية مهاراته طبقاً لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،تنفيذاً لتوصيات وتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية" ..مضيفاً :"إن وزارة العمل تحرص كل الحرص على تنويع أدواتها وآلياتها الخاصة بالتدريب والتأهيل،ليس فقط من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها ،والمُنتشرة في نِطاق المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،ومبادرة "مهنتك مستقبلك "،أو توجيهنا بحملات التوعية التي تُنفذها المديريات في كافة المحافظات بشأن تغيير الثقافات نحو العمل الحر ،والإعلاء من قيمة العمل والمشروعات الصغيرة تنفيذاً لتكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،ولكن أيضاً من خلال شراكات وتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج،مستخدمة كل آلياتها في التمويل والتأهيل والتدريب على كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل داخليا و خارجيا،مع التركيز على المهن المستقبلية والمُستحدثة"

وقال وزير العمل أيضا:"إن تطوير التعاون الذي نتطلع إليه مع المعهد بفرعيه بالقاهرة والأسكندرية ،لا يُمكن حصره في مجرد بروتوكول فقط،بل سيمتد إلى شراكة كاملة ومتبادلة في ملف التدريب المهني،من تبادل الخبرات والإمكانيات المُشتركة لتنمية مهارات الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،وتوفير دورات تدريبية "كُورسات" داخل ورش المعهد ،وكذلك الإستعانة بخبراء ومدربي "المعهد" لتدريب مُتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل ،ومنحهم شهادت دولية،بل وقيام "الوزارة" بدور فاعل بتوفير فرص عمل للخريجين من "المعهد" أو من "مراكز تدريب الوزارة" ..كما أننا نسعى من خلال تلك الشراكة إلى تحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قدرات الشباب للحصول على فرص عمل مناسبة، من خلال التعاون القائم مع المعهد للارتقاء بالعملية التدريبية، وتقديم وتفعيل مُقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني ودعمها بالخبرات التعليمية، والتدريبية للحصول على أعلى مستوى من التدريب الفني والحرفي،في ظل عالم لا يؤمن إلا بالمهارات ،والتنمية البشرية "..

وإختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن العلاقة التاريخية في كل المجالات التي تربط بين مصر وإيطاليا،وتحرص القيادة السياسية في البلدين على ترسيخها ،تُحتم علينا أن نتخذ منها طريقاً جديداً نحو المزيد من العمل المشترك مع معهد " السالزيان دون بوسكو" بالقاهرة الذي تأسس عام 1926،ليقوم بدوره في التدريب والتعليم،على مهن يحتاجها سوق العمل،ولنستكمل معاً مسيرة ذلك التعاون التاريخي بين البلدين في مجال التدريب الفني والمهني والصناعي ،والذي يأتي تطبيقاً لإتفاق التعاون الثقافي بين الحُكومتين فى 8 يناير 1959، وكذلك للبروتوكول المُوقع بين الدولتين في 28 مارس 1970" ..

وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة ،هدف البروتوكول إلي التعاون بين الجانبين في تطوير كافة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة،ورفع قدرتها،وبناء قدرات المدربين،وتعزيز الكفاءة المهنية،والقدرة التنافسية للخريجين ،والباحثين عن العمل في المجالات الفنية،الحرفية،وفقا للمعايير الدولية..وتدريب عدد من راغبي العمل وفقا لترشيح المتدربين من راغبي العمل، أو الخريجين من الشباب،أو المرشحين علي برامج تدريب المدربين والمستهدف إلحاقهم ببرامج التدريب بالمعهد،بالإضافة إلى التعاون في تنظيم وإعداد ملتقيات توظيف للحاصلين علي البرامج التدريبية أو غيرهم في سوق العمل،وأيضا تجهيز مراكز التدريب المهني المستهدف تطويرها بالمعدات،و الأجهزة،وتقديم قائمه بيانات المدربين العاملين بمراكز التدريب التابعة للوزارة في مجالات التدريب المستهدف تطويرها لأتخاد إجراءات التقييم ورفع الكفاءة ،وقيام المدربين المعتمدين من المعهد بالعملية التدريبية بالمراكز التابعة للوزارة والأشراف الفني والمتابعة،وتقييم المستوي الفني للمتدربين بالاشتراك مع المعهد،وتدريب راغبي العمل والمدربين الملحقين علي برامج تدريب مهني ، وإجراء الاختبارات اللازمة ومنحهم الشهادات المعتمدة دوليا ،بالإضافة إلى إعتماد المدربين المؤهلين بمراكز التدريب بعد تقييمهم ومنحهم شهادات التدريب معتمدة من المعهد، والأشراف الفني والتقييم للمتدربين، ووضع الاختبارات الخاصة بالبرنامج التدريبية..

*في السفارة:

ولتعزيز التعاون مع الجانب الايطالي ،كان يوم 5 أكتوبر 2023 ،حيث أكد وزير العمل حسن شحاتة على أن العلاقات المصرية الإيطالية تاريخية ،وأن هناك حرص من جانب القيادة السياسية في البلدين على الإستمرار في تطويرها في كافة المجالات ،موضحاً أن وزارة العمل تتعاون وتُنسق مع الجهات والمؤسسات الإيطالية ذات الأهداف المشتركة ،في عدد من الملفات منها التدريب المهني،وفتح أفاق نحو فرص عمل لشباب مصر،طبقاً لإحتياجات سوق العمل الإيطالي،وأيضا من خلال تعاون من أجل "القضاء على مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال"..جاء خلال مشاركة وزير العمل حسن شحاتة في حفل توقيع اتفاقات تعاون متعددة الأطراف بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة،شهدتها وتحدثت فيها ،د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ،بحضور وكلمات أيضا لممثلين عن هيئات الأمم المتحدة، ورئيس المجلس القومى للمرأة،و الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والأمومة ..

وبدأ وزير العمل حديثه بتهنئة الحضور بمناسبة الذكرى الـ50 لإنتصارات أكتوبر المجيدة ،ووجه الشكر والتقدير إلى السفير الايطالي بالقاهرة على دعوته الكريمة للاحتفال بتوقيع إتفاقيات التعاون الإنمائي مُتعدد الأطراف والتي إعتبرها "الوزير" إمتداداً،وإستمراراً للتنسيق والتعاون الوثيق مع شركائنا في التنمية،وانعكاساً،وإستمراراً للتعاون التاريخي،والعلاقات المتجددة ،والتنسيق المستمر بين مصر وإيطاليا، حيث تمتلك البلدين تاريخاً طويلاً من العلاقات المتميزة،وهو ما إنعكس على إضافة زخم للعلاقات الثنائية،لا سيما وأن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين هو هدف مشترك نسعي اليه جميعا،بحسب كلمة الوزير شحاتة ..وأضاف :"كما تربطنا شراكة وعلاقات متميزة مع هيئات الأمم المتحدة بشكل عام،وخاصة منظمة العمل الدولية التي تساهم بشكل كبير في دعم الجهود والسياسات الوطنية لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية وتحسين علاقات العمل والحوار الاجتماعي "...وأوضح الوزير حسن شحاتة أن هذا اللقاء داخل السفارة الإيطالية بالقاهرة يعتبر تكليلاً لجهود كثيرة تقوم بها وزارة العمل لدعم أواصر التعاون بين البلدين،فمنذ أيامِ قليلة كانت زيارة لمعهد السالزيان دون بوسكو الإيطالي بالقاهرة، والمَعنِي بتعليم وتأهيل الشباب على العديد من المِهن الفنية الأكثر إحتياجاً في سوق العمل وفقا للمعايير والمهارات الدولية ،لمواصلة التعاون في واحد من أهم الملفات التي تُوليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً، وهو ملف التدريب المهني، وتأهيل الشباب المصري ، وتنمية مهاراته طبقاً للمعايير العالمية،بما يُساهم في زيادة القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية،وذلك تنفيذاً لتوصيات وتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية..وأضاف الوزير :"كما يأتي هذا اللقاء بعد أيام قليلة أيضاً من إجتماع بالعاصمة الإيطالية روما بين المٌلحق العمالي المصري بميلانو،مع السيدة ستيفانيا كونجيا مدير عام المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج بوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، وذلك في إطار توجيهاتنا بالتواصل مع كافة الجهات المعنية بملف العمل للتنسيق،وتعزيز سُبل التعاون الثنائي مع الجانب الايطالي بما يحقق الحماية والرعاية اللازمة للعمالة المصرية، ويُعزز فرص العمل اللائق لها بسوق العمل الإيطالي،وهو ما نتطلع إليه في المرحلة المُقبلة .."..وقال الوزير :"اليوم ..ونحن نشهد ونُشارك في حفل توقيع واحدة من أبرز الإتفاقيات بين الجانب الإيطالي ومنظمة العمل الدولية،بدعم من الهيئة الإيطالية للتعاون الإنمائي والتي تهدف إلى المُساهمة الفعالة في تنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر "2018- 2025"، حيث يُعتبر إتفاق اليوم امتداداً للجهود التي تمت من خلال مشروع" الاسراع بالقضاء على عمل الاطفال في سلاسل توريد القطن " المُنفذ مع منظمة العمل الدولية ..هذا ونتطلع الي إستكمال "منظومة حوسبة التفتيش"، فضلا عن دعم جهود "وحدة مكافحة عمل الاطفال"،وكذلك التعاون في ايجاد بدائل لتحسين دخل الأسر وتمكينهم اقتصادياً لضمان المُساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم والتي تُسهم بشكل أساسي في انتشار ظاهرة عمل الأطفال، والتي تتنامي بشكل كبير حول العالم، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم اجمع،فوفقاً لإحصاءات منظمة العمل الدولية، يُقدر عدد الأطفال العاملين بالعالم بأكثر من 160 مليون طفل، منهم 79 مليونا يعملون في أعمال خطرة، وهم أكثر عرضة لخطر مواجهة ظروف أكثر صعوبة .".وإختتم الوزير كلمته بالقول :".. وختاماً فأنني أُثمن كافة الجهود التي يقوم بها الشركاء لمواجهة هذه الظاهرة التي يُعاني منها العالم أجمع، كما أنني أتطلع إلى المزيد من التعاون للتصدي لهذه الظاهرة التي تؤثر على مستقبل أبنائنا ووطننا الحبيب مصر ..كما اننا نتطلع الي مزيد من التعاون مع الحكومة الايطالية فيما يخدم قضايا العمل والعمال في البلدين ."..

..وكان قد بدأ الحفل بترحيب السيد سفير إيطاليا في مصر بالحضور ،وتوقيع 6 إتفاقيات من جانب "السفير"،وهيئات الأمم المتحدة..

*بدأت ثمار التعاون :

وفي يوم 7 ديسمبر 2023 ،تفقد حسن شحاتة وزير العمل،دورات تدريب مهني يُشارك فيها 151 شابًا وفتاًة على مِهن الكترونية وبرمجيات،داخل معهد السالزيان «الدون بوسكو» الإيطالي بالقاهرة،وإلتقى "الوزير" بالمتدربين ،الذين وجهوا الشُكر والتقدير لوزارة العمل على هذه المنحة التدريبية المجانية الممولة من صندوق التدريب والتأهيل التابع للوزارة ،والتي تُنفذها "الوزارة" مع "المعهد"..

وتأتي هذه "الدورة"،كأول ثمرة في ثمار تنفيذ بروتوكول تعاون بين وزارة العمل،و"المعهد"،جرى توقيعه في أكتوبر 2023 الماضي،أعلنت الوزارة بمقتضاه عن فتح باب التقديم للحصول على مِنحة مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 23 مهنة من خلال 3 برامج في مجالات فنية،ولغوية، و"مهارات حياة" ..ويهدف هذا البروتوكول إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني، وتعزيز الكفاءة، والقُدرة التنافسية للخريجين من المُتدربين والباحثين عن العمل في المجالات الفنية،والحِرفية،وفقا للمعايير المحلية والدولية..

وبحسب بيان صحفي،تستهدف وزارة العمل من هذا البروتوكول كخطوة أولى، تدريب 2000 شبابا وفتاة على مهن: لحام مستوى أول «كهرباء وأوكسي الإسيتيلين»، ولحام مستوى ثاني «أنابيب بترول وضغط عالي»، ولحام مستوى ثالث «ثاني أكسيد الكربون وارجون»، والتركيبات الكهربائية، وكهرباء تَحّكم آلي Classic Control، ولف مواتير" اختبار أولي"، والتبريد والتكييف، وصيانة الغسالات، وPLC مستوى أول، وPLC مستوى متقدم،و PLC- SCADA & HMI، والخراطة، وCNC ، وفريزة CNC، وميكانيكا سياراتGraphic Design، AutoCA، Solidworks، PowerMill، Arduino،" وبرمجة مواقع Web Developer، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى أول، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى متقدم..

واستمع وزير العمل من قيادات المعهد الايطالي ،والمُتخصصين في ملف التدريب المهني من "الوزارة"،إلى الخطة التنفيذية للبروتوكول،وقالوا أنه خلال الـ 10 أيام المُقبلة،سيتم البدء في دورات جديدة يُشارك فيها 400 شابًا وفتاًة على مِهن: تفصيل وخياطة ،وميكانيكا سيارات،وصيانة غسالات،ولف مواتير،وتكييف وتبريد ،ورسم هندسي ،وتركيبات كهربائية ،وكهرباء تحكم آلي،ثم يليها دورات سيستفيد منها 200 مُتدرب من العاملين في الشركة القابضة للغزل والنسيج تنفيذًا لبروتوكول تعاون بين وزارتي العمل، وقطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين في هذا القطاع في مجال عملهم وتخصصهم..

ودعا الوزير شحاتة، الشباب المصري إلى سرعة التقديم في هذه المنحة المجانية، في إطار سياسة تغيير ثقافته نحو العمل الحر، والمشروعات الصغيرة، والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها «الجمهورية الجديدة» له في مجال التدريب المهني لتأهيله على مِهن تحتاجها سوق العمل في الداخل و"الخارج".

وأوضح شحاتة، أن أوروبا نفسها اعتمدت عام 2023 "عامًا للمهارات"، مما يؤكد رؤية الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،بشأن أهمية الاستمرار في تدريب الشباب، وتنمية مهاراتهم، وربط عملية تدريبهم وتعليمهم الفني باحتياجات سوق العمل..

وأضاف "الوزير" أن هذا ما تُنفذه وزارة العمل على أرض الواقع، مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج، من خلال إمكانياتها في مجال التدريب المهني، بمراكز وعربات التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة..وبرهن "الوزير" على كلامه، بتفعيل ذلك التعاون مع معهد السالزيان «دون بوسكو» الإيطالي بالقاهرة لتدريب وتخريج دُفعات جديدة من الشباب المصري، بشهادات دولية،وتأهليه لسوق العمل، من خلال التعاون الحالي بين "الوزارة" و"المعهد".

وأفاد بيان "الوزارة" بأن مُميزات المِنحة الجديدة :الحصول على دورة فنية، ولغوية على اللغة الإنجليزية أو الإيطالية،وأيضاً الموضوعات التي سوف يتم تدريسها في دورة مهارات الحياة وهي: الوعي الذاتي، ومعرفة نقاط القوة والضعف، ومهارات التواصل، وتنظيم الوقت، وكتابة السيرة الذاتية بطريقة محترفة، وتعلم طُرق اجتياز مقابلات العمل..وأن من شروط التقديم على تلك المنحة: أن يكون المتدرب مصري الجنسية، ولا تتجاوز سنه عن 40 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط كحد أدنى، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً للتدريب على الدورات الثلاث، واجتياز المُقابلات الشخصية، واختبار تحديد المستوى للدورات المتقدمة، مع الالتزام بمواعيد الدورة، وعدم الغياب أكثر من 3 أيام خلال فترة التدريب، والالتزام بالسُلوك الحَسن، وعدم ارتكاب أعمال تخل بالنظام العام، كما يمكن التسجيل في المنحة من خلال هذا الرابط: https://forms.gle/qASHYCM7AnRETr5i9

،وقال أن مُدة الدورات الفنية تتراوح بين شهرين إلى شهرين ونصف، ومُدة الدورات اللغوية 45 يوماً، ومُدة دورة مهارات الحياة 15 يوماً، وأن التدريب بمقر المعهد وعنوانه: 2 شارع عبدالقادر طه، الساحل،القاهرة.

ولفت البيان إلى أنه خلال الدورات التدريبية يجب على المُتدرب حضور الثلاث دورات المقررة له ، والنجاح فيها للحصول على الشهادات، كما يدفع المتدرب مبلغ التأمين وقدره 300 جنيه، يسترده فور الانتهاء من الدورات الثلاث، مع مراعاة التزامه بالشروط المذكورة سالفاً، كما يبدأ المتدرب في الحضور إلى المعهد عندما يتم إبلاغه بمواعيد الدورات التدريبية ..