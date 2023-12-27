وزارة التضامن تعلن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 02:28 مساءً - تجرى وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا، الخميس، قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م من خلال القرعة الإلكترونية التي سيتم إجراؤها عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية لاختيار عدد 7500 حاج من بين عدد 23400 متقدم.

وتعاقدت المؤسسة القومية لتيسير الحج بوزارة التضامن الاجتماعي على خدمات المشاعر المقدسة مع الجهات السعودية ، أيضا التعاقد على فنادق مميزة لإقامة حجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك ،كما تم التعاقد على توفير الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية من حيث توفير أتوبيسات حديثة لنقل الحجاج خلال تواجدهم في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من مكة الى عرفات وإلى أماكن تأدية المناسك ، أيضا التعاقد على الخيام في عرفات وفي "منى " ،حيث تحرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات.