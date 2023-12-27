رئيس وزراء فلسطين يرحب بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 03:31 مساءً - أكد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، ترحيبه بالمبادرة المصرية المعدلة لوقف إطلاق النار في غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف 4 جرافات عسكرية ودبابة ميركافا شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في غضون ذلك، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة، ليصل عدد الإصابات إلى 898 عسكريا منذ بداية المعركة البرية في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال ارتكبت أمس 16 مجزرة راح ضحيتها 195 شهيدا و325 مصابا.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21110 شهداء و55243 جريحا منذ السابع من أكتوبر، نقلا عن القاهرة الإخبارية.