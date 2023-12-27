نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محطة قطارات بشتيل.. قبلة صعيد مصر لاستقبال الركاب على أحدث طراز عالمي (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، أحدث محطات السكة الحديد، والأكثر تطورًا، وجار حاليًا وضع اللمسات النهائية استعدادا لاستقبال الركاب وأفتتاحها رسميًا، ومن المقرر أن تكون المحطة هى نقطة البداية والنهاية لقطارات خط الصعيد وخط المناشى القبارى.



وتجرى أعمال التشطيبات النهائية، لمحطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، والتى شملت محيط المحطة بالكامل وتجديد الشوارع المحيطة، ودهان وجهات العقارات وأعمال التشجير.

كما شهدت المحطة من الداخل تشغيل ماكينات حجز التذاكر الإلكتروني، بالإضافة إلى ماكينات شراء المشروبات والمأكولات، بمدخل المحطة، كما تم الانتهاء من وضع ماكينات الكشف الحقائب على أبواب المحطة.



ويقام مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2، ويتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن ادارية بالدور الارضي خاصة بالعاملين داخل المحطة. ‏

كما تضم المحطة 28 شباك تذاكر ودورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى للمحطة والذى يبلغ ارتفاعه 40مترًا بالإضافة إلى الدورين الأول والثاني للمحطة والذي يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.

وتضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و4 أرصفة آخرى لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى سكك حوش المحطة وترتبط سكك الورش بالسكك الطولي‏ ( أسوان/اسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم.

كما تضم المحطة ورشة صيانة عربات القطارات وتشمل 12 سكة بالإضافة إلى ورشة صيانة الجرارات وتشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك جاهزية مبانى ( محطة الوقود - مبنى مغسلة القطارات -مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 - موزع 2) - مبنى محطة محولات الكهرباء - غرف أمن - خزانات السولار - خزانات فصل الزيت - خزانات المياه لمكافحة الحريق.

كما تم تشغيل وتجربة السلالم المتحركة داخل المحطة، وتركيب بوابات التذاكر على مداخل الأرصفة، واختبار المصاعد التي تربط الأرصفة وسلالم المشاة بالمول التجارى، بالإضافة إلى واجهات المحال بالمول التجارى، وكذلك واجهة المحطة بالخارج ووضع المسطحات الخضراء أمامها.

ومن بين التجهيزات التي تم الأنتهاء منها من خلال هيئة السكك الحديدية، داخل محطة قطارات الصعيد، وضع بوابات فحص الحقائب بمداخل المحطة، وانشاء أماكن الاستعلامات وتشغيل شاشات حجز التذاكر وتجهيز صالة الحجز، وكذلك نشر عدد من ماكينات قطع التذاكر الكترونيا، مع وضع لافتات لتوجيه الركاب، وكذلك لوحة جدارية خاصة بالمحطة، بالإضافة إلى تجهيز قاعات كبار الزوار، ومكاتب الموظفين وجراج أسفل المحطة.

وتخفف محطة قطارات الصعيد الضغط الكبير على محطة رمسيس بالقاهرة، حيث أن خطوط الصعيد ستبدأ وتنتهى بمحطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، عدا بعض القطارات القادمة من وإلى الإسكندرية، وتمر على محطة رمسيس، كما ستغير منطقة بشتيل بالكامل، حيث صاحب انشاء المحطة اعمال تطوير شاملة، من بينها انشاء محاور مرورية للربط مع المحطة وكذلك الربط مع المونوريل.

ومع افتتاح المحطة سيتم إنشاء موقف للسيرفيس لخدمة ركاب المحطة وتسهيل الانتقالات والمواصلات بجانب محطات المونوريل والقطار والمترو، بالإضافة لاقتراب المنطقة من الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، ما يحول المنطقة بالكامل إلى أهم منطقة تجارية فى الجيزة تشبه ميدان رمسيس، ما يوفر فرص عمل كثيرة ويفتح أبواب الرزق خاصة بالمحال المجاورة بالإضافة إلى المول التجارى الموجود بمحطة السكة الحديد.

ومنعا لظهور الباعة الجائلين والمواقف العشوائية بمحيط محطة قطارات السكة الحديد ببشتيل، كما هو الحال بميدان رمسيس والميادين التى تضم محطات للسكة الحديد، تم إنشاء موقف ميكروباص مقابل للمحطة وكذلك المول التجارى الذى سيضم مئات المحال بالإضافة لاستغلال المساحات المتاحة لإنشاء محال أخرى، بالإضافة إلى الأنفاق التى تربط مع محطات المترو والشوارع الرئيسية المحيطة بالمنطقة، وكذلك الجراج الواقع اسفل المحطة لمنع التكدس والازدحام.

وتضم المحطة عدد كبير من الخدمات من بينها المول التجارى والجراجات، ومساحة هذه المحطة 57 فدانا أى تبلغ 3 أضعاف مساحة محطة رمسيس وتشمل ورش للجرارات والعربات ومخازن وجراج ومول تجارى وأجزاء استثمارية ومجموعة من العمارات فى مسير السكك الحديدية القديمة يشكل نشاط إدارى وتجارى وسكنى.

كما سيتم إلغاء مسار السكة الحالية الخاصة بالقطار، حيث تم نقل خطوط السكة الحديد وسيتم تخصيص أرض المسار القديم لإنشاء عمارات سكنية وعيادات ومحال وخدمات لأهالى المنطقة.

كما سيتم إنشاء جراج متعدد الطوابق يتسع لألف سيارة بمحيط محطة بشتيل، فى المنطقة بين محور 26 يوليو والمحطة لتيسير حركة تنقل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية فى هذه المنطقة.

ويبلغ إجمالي مساحة المشروع 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا، حيث يشمل المشروع مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 112.000 م2 وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 166.000 م2 وعمارات استثمارية علي مساحة 42.000 م2، ومن المتوقع ان تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا.

وقد اتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت نحو 3500 فرصة عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة، ويوجد في المبنى الرئيسي بدروم سيستخدم جراج يسع إلى 250 عربة، بالإضافة إلي جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة.

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