نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور مصطفى ثابت يُهنّئ مدرّب الفروسية العميد ياسر عصر بحصوله على جائزة الأفضل في 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنّأ الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي لبوابة "دوت الخليج" الإلكترونية، العميد ياسر عصر مدير عام نادي بيجاسوس دريم لاند للفروسية، والمدير الفني للنادي، والمدرّب الأوليمبي، بحصوله على جائزة أفضل مدرّب فروسية في العالم، على مستوى الاتحاد الدولي للخماسي الحديث لعام 2023، متمنيًا له النجاح والتوفيق في القادم.

نادي بيجاسوس يُهنّئ العميد ياسر عصر

وكانت قد هنّأت إدارة نادي بيجاسوس دريم لاند للفروسية، العميد ياسر عصر، بحصوله على جائزة أفضل مدرب فروسية في العالم للعام الجاري 2023.

وكتب نادي بيجاسوس: “تهنئ إدارة نادي بيجاسوس دريم لاند للفروسية، السيد العميد ياسر عصر مدير عام النادي، والمدير الفني للنادي، والمدرب الأولمبي، لاختياره كأفضل مدرب فروسية في العالم، على مستوى الاتحاد الدولي للخماسي الحديث لعام 2023".