الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 05:30 مساءً - استقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية بمقرها الحالى بمصر الجديدة الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية لهذا العام من الدفعة (120) حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية، وذلك بعد اجتيازهم جميع الاختبارات المؤهلة لانضمهامهم لصفوف القوات المسلحة.

تضمنت مراسم الاستقبال استعراض حرس الشرف ثم عرض للموسيقات العسكرية احتفالاً باستقبال الدفعات الجديدة، أعقبه اصطفاف طلبة المقاتلين الجدد داخل أرض الطابور، تلا ذلك عرضاً لعدد من الناقلات متضمناً عرض مقتطفات من حياة الطالب داخل الأكاديمية خلال اليوم ، وعرض الكفاءة البدنية وأختتمت المراسم بالعرض العسكرى لمقاتلى الأكاديمية من الدفعات (118-119) حربية ، كما ردد الطلبة الجدد قسم الولاء إيذاناً ببدء مسيرتهم بالقوات المسلحة .

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة رحب خلالها بالطلبة الجدد، ونقل لهم تهنئة الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على إنضمامهم للقوات المسلحة ، مؤكداً أنهم الصفوة التى وقع عليهم الإختيار من بين المتقدمين لنيل شرف الإنضمام إلى العسكرية المصرية .

فيما عبر الطلبة الجدد عن فخرهم بالانتماء إلى العسكرية المصرية العريقة، معربين عن فرحتهم العارمة بتحقيق أحلامهم فى الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية لتتواصل مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة جيلاً بعد جيل.

وأعرب أهالى الطلبة المستجدين خلال حفل الاستقبال عن سعادتهم الغامرة لانضمام ذويهم للقوات المسلحة، مؤكدين أنهم لن يبخلوا على وطنهم بأى من أبنائهم لتبقى رايات مصر عالية خفاقة فى عنان السماء.

