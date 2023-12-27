إسرائيل تنشر صورة جديدة لقائد كتائب عز الدين القسام في غزة محمد الضيف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 10:30 مساءً - نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء اليوم الاربعاء صورة، ادعت أنها للقائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف وزعمت أنه فقد إحدى عينيه، كما أدعت أنه مبتور الساق.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تلقت خلال الحرب على غزة صورة حديثة لقائد القسام محمد الضيف البالغ من العمر 58 عاما، والذي نجا من عدة محاولات اغتيال إسرائيلية خلال السنوات الماضية.

وقالت :" قبل أسبوع فقط، أفيد أن محمد الضيف في حالة أفضل مما كانوا يعتقدون في إسرائيل، فهو قادر على المشي على ساقيه ويمكنه أيضا استخدام يديه، وهذا ما ظهر من مواد استخباراتية حصل عليها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة في قطاع غزة".

ووفقا للمعلومات التي عثر عليها الجيش الإسرائيلي في منزله ومكاتبه في الأسابيع الماضية في قطاع غزة، ويحصل محمد الضيف أحيانا على كرسي متحرك يساعده، وفي بعض الحالات يتمكن من المشي بمفرده، مع بعض الإعاقة في جسده، وآثار العجز التي خلفتها محاولات الاغتيال واضحة عليه.

وذكر تقرير إسرائيلي، مساء الثلاثاء الماضي أن الجيش الإسرائيلي حصل على مقاطع فيديو تُظهر القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، وهو في وضع صحي جيد "نسبيا"، ويتحرك على قدميه دون كرسي متحرك، خلافًا للتقديرات الإسرائيلية التي كانت تشير إلى أن الضيف فقد قدرته على الحركة من جراء محاولة اغتيال تعرض لها في السابق ونجا منها.

وأفادت صحيفة "معاريف" بأنه في إطار عملية جمع المعلومات الاستخبارية في قطاع غزة، "عثر الجيش على عدة مقاطع فيديو يظهر فيها محمد الضيف، وهو يمشي على قدميه، ويعرج بشكل خفيف"، ما يعني أن وضعه الصحي أفضل بكثير من تقديرات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي كانت تدعي أنه غير قادر على الحركة بمفرده.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، إنه في مقطع فيديو آخر يظهر الضيف وهو يجلس في مكان آخر وهو في حالة صحية أفضل بكثير مما تم تقديره في إسرائيل، بعد سلسلة طويلة من محاولات الاغتيال الفاشلة التي أصيب في بعضها. في حين لم تشر "معاريف" إلى كيفية أو مكان حصول الجيش الإسرائيلي على التسجيلات المزعومة.

محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام

محمد الضيف محمد الضيف



