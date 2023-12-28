نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تحقق طفرة استثنائية في التطوير العلمي والصحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار احتفال جامعة القاهرة بعيد العلم، قدم الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، نظرة شاملة على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

أكد الدكتور الخشت أن الجامعة تسعى لمزيد من التطوير والابتكار، وتعمل على بناء مستقبل واعد يستند إلى أفكار جديدة ورؤية مستدامة.

ومن بين الإنجازات الملفتة التي تم تحقيقها في جامعة القاهرة، يأتي في مقدمتها إنشاء جامعة القاهرة الدولية. تعد هذه الجامعة نموذجًا للتعاون الدولي، حيث تم الاستعانة بالخبرات الألمانية والصينية والأمريكية في تصميم وتطوير البرامج الأكاديمية.

وتشتمل الجامعة الدولية على 18 برنامجًا دوليًا حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 58 برنامجًا في المستقبل.

وتعكس الجامعة تطلعاتها وتفانيها في تحقيق التقدم من خلال عدة مشاريع بارزة، ومن بين هذه المشاريع، مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس الذي يهدف إلى توفير سكن للأعضاء العاملين في الجامعة، وتم إنشاء 425 عمارة تضم ما يقارب من 5 آلاف وحدة سكنية لخدمة هؤلاء الأعضاء.

وفي مجال الرعاية الصحية، تم تحقيق تقدم كبير في تطوير المستشفيات، تم افتتاح المستشفى الجنوبي في معهد الأورام، وتم تجديد المبنى الشامل للمعهد وتحسين مستشفى أبو الريش. كما تم الانتهاء من 25% من مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، الذي يبلغ تكلفته مليار و300 مليون جنيه، وسيتم افتتاح مشروع تطوير مستشفى الطوارئ قريبًا.

تعد هذه الإنجازات خطوات مهمة في تحقيق أهداف جامعة القاهرة في تعزيز المستوى التعليمي وتوفير رعاية صحية عالية الجودة للمجتمع. وتتعهد الجامعة بالاستمرار في تطوير نفسها والسعي للابتكار، وذلك من أجل تحقيق الريادة العلمية.