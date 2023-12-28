نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تُحدد خارطة المستقبل: مشروعات طموحة ترسم ملامح التطور والتقدم الأكاديمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن سلسلة من المشروعات الطموحة التي تهدف إلى تحقيق تطور وريادة الجامعة في المستقبل.

ومن أبرز هذه المشروعات، إنشاء كرسين لتطوير علوم الدين وتأسيس خطاب ديني جديد يتناسب مع التحديات الحديثة واحتياجات المجتمع. وتهدف هذه المبادرة إلى تحديث العلوم الدينية وتعزيز فهم الإسلام وتطبيقاته في الحياة المعاصرة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجامعة على إنشاء مدينة طبية متكاملة، توفر منشآت وخدمات طبية عالية الجودة لخدمة الجامعة والمجتمع المحلي. ومن المتوقع أن تعزز هذه المدينة التعليم الطبي والبحث العلمي في مجالات الطب والعلوم الصحية.

وتعتزم الجامعة أيضًا إنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية الدولية، والتي ستكون مؤسسة تعليمية رائدة في مجال التكنولوجيا والعلوم الهندسية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجامعة في تطوير البحث العلمي وتقديم برامج تعليمية متقدمة تلبي احتياجات سوق العمل العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل المشروع القادم تطوير قصر العيني وقصر العيني الفرنساوي، واللذين يعدان مباني تاريخية هامة تابعتين لجامعة القاهرة. ومن المتوقع أن يتم تجديد وتحسين هذين القصرين للحفاظ على تراثهما الثقافي وتعزيز البحث العلمي في المجالات ذات الصلة.

وفي إطار التطوير الشامل، تعمل الجامعة على مشروع الإسكان والجامعة الأهلية، حيث تم تخصيص مساحة تبلغ 290 فدانًا بطريق الواحات لإقامة جامعة القاهرة الأهلية التي ستوفر بيئة تعليمية حديثة ومتطورة.

وأخيرًا، تولي الجامعة اهتمامًا كبيرًا لتطوير العلوم الإنسانية، حيث تعتزم البدء في 30 مشروعًا لتطوير هذا المجال الحيوي بعنوان “جامعة القاهرة تعلن عن مشروعات طموحة للتطوير والتحديث”.