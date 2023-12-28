نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالية جامعة القاهرة بعيد العلم تكرم العلماء وتجسد رؤية التعليم العالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتضنت جامعة القاهرة اليوم الأربعاء احتفالًا بالعيد الثامن عشر للعلم، حيث أضاءت الأضواء على مجموعة متميزة من علماء الجامعة الذين حصدوا جوائز الدولة والجامعة، فيما شهد الحفل استعراضًا مميزًا للرؤية الوطنية في مجال التعليم العالي، بتوجيهات ووجهات نظر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث جسّدت الفعالية الحماس والتزام العلماء بالمساهمة في مستقبل التعليم والبحث العلمي في مصر.

حضر الاحتفالية عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب

وخلال الاحتفال قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة لعلماء جامعة القاهرة ومفكريها لحصولهم علي جوائز الدولة والجامعة المختلفة، مشيرًا إلى تطلعه لمشاركتهم ومساهمتهم في تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق رؤية مستقبل مصر في الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والتي تم إطلاقها في مارس 2023 بحضور 600 عالم وباحث وعضو هيئة تدريس، إلى جانب مشاركة ممثلي الجامعات والهيئات والمنظمات الدولية والاتحادات الطلابية الممثلة للجامعات المختلفة، لافتًا إلي إطلاق 5 ورش عمل بالتزامن مع إطلاق إستراتيجة تطوير التعليم العالي والبحث العلمي تم خلالها تبادل الرؤي والأفكار والتحديات التي تواجه التعليم العالي لمواكبة وظائف المستقبل، بالإضافة إلى الاحتياجات الإقليمية والدولية للبرامج وتجهيز الطلاب والخريجين لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة في التعليم ووظائف المستقبل من خلال البرامج المبتكرة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة توفير برامج جديدة تتسم بالتكامل والديناميكية تكون قادرة علي استيعاب احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلي التعاون مع القطاع الخاص لمشاركة الجامعات لإتاحة وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العملي.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور، بمستشفيات جامعة القاهرة ودورها البارز والمهم والمحوري في خدمة احتياجات الدولة والتي نفخر جميعًا بتواجدها علي أرض مصر.

واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ملخصًا لاستراتيجية الوزارة وما تحتاجه من العلماء والباحثين من قلب جامعة القاهرة لتنفيذها وتحقيق أهدافها المرجوة، لافتًا إلى وجود العديد من التحديات تحتاج العمل للتغلب عليها خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى المبادئ الـ ٧ لإستراتيجة الوزارة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتمثل في التكامل، والبرامج الدولية، والمشاركة الفعالة، والاستدامة والمرجعية الدولية، والابداع والابتكار في التعليم، موضحًا مفهوم التكامل والذي يتمثل في تعاون الجامعات في إطار إقليمي، لافتًا أن مصر تضم ٧ أقاليم وكل إقليم له خصائصه وإمكانياته واحتياجاته الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة الموجودة داخل كل إقليم.

كما أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى بدء إنشاء تحالفات أكاديمية داخل كل إقليم من الأقاليم الـ٧ بمصر، وتم إنشاء ٥ تحالفات حتى الوقت الراهن، موضحًا أن التحالف الاكاديمي عبارة عن مجموعة الجامعات والمؤسسات التعليمية داخل كل إقليم سواء جامعات حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد، لافتًا أن أقدم جامعة داخل كل إقليم سوف ترأس التحالف، ومشيرًا إلى وجود تحالف آخر للشركات والمنشآت الاقتصادية سواء في الزراعة والصناعة والعمران، وأن كل إقليم بداخله مؤسسات تعليم متكاملة تمتلك رؤية لإنتاج مشروعات ذات علاقة باحتياجات كل إقليم.

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