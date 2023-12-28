نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | أمطار غزيرة تجتاج المحافظات الآن وفقا لتوقعات الأرصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العديد من المحافظات الان سقوط أمطار متفاوتة الشدة من متوسطة لغزيرة على معظم المناطق في محافظات كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، البحيرة والمنوفية، والطقس تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

وشهدت العديد من المحافظات منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة، مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وفقا لما أكدته هيئة الأرصاد الجوية، فقد توقعت تراكم السحب الرعدية الممطرة على سواحل شمال الدلتا وسقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا.

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الجمهورية، غدًا الخميس.

وفي وقت سابق، قد حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات الليل يسبب حالة من عدم الاستقرار في الأوضاع الجوية.

وقالت "منار غانم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، إن هذا المنخفض الجوي سيكون له تأثير بسقوط الأمطار على كافة محافظات الجمهورية تختلف شدتها من محافظة إلى أخرى.

وأضافت أن ذروة الأمطار التي بدأت اليوم سوف تزيد خلال الساعات المقبلة، حيث سيكون هناك سقوط لأمطار متوسطة وغزيرة على المحافظات الساحلية، وكذلك سقوط أمطار على محافظات كفر الشيخ والدقهلية ومدن القناة والإسماعيلية وجنوب الوجه البحري عند المنوفية والغربية.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحديدًا المناق الشرقية منها في مدن القاهرة الجديدة ما بين متوسطة وغزيرة، وكذلك سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق شمال الصعيد، موضحة أنه كلما تقدمنا إلى المناطق الداخلية كانت كميات الأمطار أخف.

ونوهت إلى أن الأمطار مستمرة على مدار غدٍ الخميس مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث تسجل على القاهرة الكبرى 20 درجة ونشاط للرياح ما بين 30 إلى 40 كم/ س وهذا يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أنه مع صباح يوم الجمعة سيخف تأثير هذا المنخفض الجوي.