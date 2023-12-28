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عاجل - "مفيش جواز".. سعر الذهب عيار 21 يحلق بعيدا (اعرف الحكاية)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "مفيش جواز".. سعر الذهب عيار 21 يحلق بعيدا (اعرف الحكاية) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "مفيش جواز".. سعر الذهب عيار 21 يحلق بعيدا (اعرف الحكاية)

سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار 21

"مفيش جواز".. سعر الذهب عيار 21 يحلق بعيدا (اعرف الحكاية).. لم يشهد سعر الذهب في الأسواق المحلية أي تغيرات حتى الآن، إذ سيطرت حالة من الاستقرار على سعر المعدن الأصفر حتى حلول ختام تعاملات أمس الأربعاء 27 ديسمبر 2023، على آخر ارتفاعات شهدها والتي سجل بها سعر الذهب عيار 21 زيادة بنحو 30 جنيهًا، ونستعرض كافة التفاصيل في هذا الموضوع اليوم الخميس 28-12-2023.

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سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21

وفى السطور التالية، تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية، آخر تحديثات سعر الذهب في السوق المحلية، وكذلك سعر الذهب عالميًا اليوم الخميس 28 ديسمبر.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 28 ديسمبر

سجّل سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 28 ديسمبر: 3807 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 28 ديسمبر

سجّل سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 28 ديسمبر: 3330 جنيها.

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سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 28 ديسمبر

سجّل سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 28 ديسمبر: 2850 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 28 ديسمبر

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم: 26640 جنيها.

سعر الذهب عالميًا اليوم الخميس 28 ديسمبر

سجل سعر الذهب عالميًا اليوم الخميس 28 ديسمبر: 2057 دولارًا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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