نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28-12-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28-12-2023، في البنوك العاملة في مصر للشهر التاسع على التوالي.

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، سعر الدولار اليوم الخميس 28-12-2023، والذي شهد استقرارًا، ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وسجّل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك سايب مستوى صرف بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك البركة

ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في ميد بنك

كما سجل سعر الدولار في ميد بنك قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجّل سعر الدولار في بنك القاهرة بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وسجّل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بختام تعاملات البنوك اليومية.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وسجّل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.