نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 28-12-2023 مقابل الجنيه المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي للشراء: 8.19 جنيه، وللبيع 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 28-12-2023

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم على استقراره مقابل الجنيه المصري، ويشهد حالة سكون في الفترة الأخيرة، ويمكنك متابعة سعر الريال السعودي اليوم من خلال "دوت الخليج"، في إطار الخدمات المقدمة للقارئ، ونرصد في الجدول الآتي سعر الريال السعودي في بنوك مصر، المركزي، القاهرة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، وسجل سعر الصرف اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الشراء: 8.19 جنيه.

سعر البيع: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة، وسجل سعر الصرف اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سعر الشراء: 8.19 جنيه.

سعر البيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

كما استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي، وسجل سعر الصرف اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سعر الشراء: 8.21 جنيه.

سعر البيع: 8.25 جنيه.

الريال السعودي عامل كام دلوقتي؟

سعر الريال السعودي اليوم مستقر أمام الجنيه المصري، وفي بنوك التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، بنك قناة السويس، مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الشراء: 8.19 جنيه.

سعر البيع:8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 8.21 جنيه.

سعر البيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم بنك قناة السويس

سعر الشراء: 8.19 جنيه.

سعر البيع: 8.26 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 8.24 جنيه.

سعر البيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

وسجل سعر الريال السعودي اليوم استقراره في البنوك، ونرصد سعر الريال السعودي في بنك البركة، المصرف المتحد.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

سعر الشراء: 8.04 جنيه.

سعر البيع: 8.26 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد