عاجل - الطقس الآن.. رعد وبرق وأمطار غزيرة تضرب سماء القاهرة والجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - "الطقس الآن رعد وبرق".. أمطار غزيرة تضرب القاهرة الكبرى

"الطقس الآن رعد وبرق".. أمطار غزيرة تضرب القاهرة الكبرى.. ضربت أمطار غزيرة، في الساعات الأولى من فجر اليوم، محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، والقليوبية"، وسط حالة من الترقب والانتظار بين المواطنين، خاصة مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، مساء الأربعاء، وعلى مدار اليوم، بشأن التغيرات الجوية في حالة طقس الخميس، وسقوط أمطار غزيرة تصل إلى السيول في بعض المناطق والمحافظات.

حالة الطقس الآن

الطقس الآن، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل لها من تكاثر الخلايا الرعدية تؤثر بقوة على سواحل شمال الدلتا يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة تغزر أحيانا.

وحذرت خرائط الطقس من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية والدلتا وجنوب القاهرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وكشفت الأقمار الصناعية، عن أن السحب الرعدية تتمركز على سواحل شمال الدلتا

(بلطيم - جمصة - البرلس)، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا، ومن المتوقع أن تتقدم إلى محافظة دمياط والمناطق الداخلية لمحافظة كفر الشيخ مع الوقت.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين تجنب القيادة أثناء سقوط أمطار إلا للضرورة القصوى، والالتزام بسرعات منخفضة، وتشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، وترك مسافات آمنة بين السيارات، وتفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كي لا تنزلق السيارة يمينًا أو يسارًا، وعدم الاقتراب أو ملامسة الأعمدة، منعًا للإصابة بحوادث الصعق التي تسبب الوفاة.

تحذير جوي هام

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار تقلبات الطقس وتأثر عدد من المحافظات بالحالة الجوية وهم كفرالشيخ، دمياط، بورسعيد، الغربية، الشرقية، والدقهلية.

ومن المتوقع أن تنتقل قوة الحالة الجوية بعد ذلك صباح غدًا الخميس إلي جنوب الدلتا، العاصمة القاهرة، ومدن القناة (الإسماعيلية)، سلاسل جبال البحر الأحمر، وشبه جزيرة سيناء، وذروة الحالة الجوية من فجر اليوم وحتى ظهر اليوم الخميس، ثم تتراجع قوة الحالة تدريجيا، وتشمل فرص سقوط الأمطار السواحل الشمالية وشمال الصعيد أيضًا وإن كان بشكل أقل من المناطق سالفة الذكر.

وحذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس، خلال ساعات الليل والصباح الباكر، حيث نشهد أجواء قارسة البرودة وتنخفض درجات الحرارة على كل الأنحاء.