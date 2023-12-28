حظك اليوم.. توقعات الابراج الجمعة 29-12-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 08:27 صباحاً - حظك اليوم الحمل الجمعة 29-12-2023

مهنياً: تعيش يوما جيدا قويا تحت تاثيرات القمر من برج الثور من بيت الثاني من بيت المال بيت القوة والدعم الذي يسهل عليك امورك المالية بالرغم من انتقال الشمس الى الجدي التي تعلن عن بداية فصل الشتاء التي لا تناسبك لكن طاقاتك كبيرة ومقاومتك كبيرة.

عاطفياً: الكثير من التغيرات العاطفية تحدث في حياتك ولا تعرف الى أين سوف تؤدي، لكنك تقرر في النهاية أن الوقت قد حان للثبات.

صحياً: تجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض المتاعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.

حظك اليوم الثور الجمعة 29-12-2023

مهنياً: وصول القمر الى برجك يجعلك تشعر بسعادة واستقرار بالاضافة الى انتقال الشمس الى الجي ومع بداية فصل الشتاء ما يجعل كل الاوضاع سهلة منظمة كما ان مهاراتك في العمل تحمل لك ترقية ومشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء في المهنة وتهنئتهم.

عاطفياً: يوم عاطفي رومانسي يزودك حيوية ممتازة ورغبة جامحة في التعلم والاطلاع على جديد، لكنك لا تستطيع أن تستغني عن الحبيب.

صحياً: وضع صحي لأحد المقربين منك يثير فيك القلق والخوف من أن تصاب بمرض أو بوعكة مفاجئة.

حظك اليوم الجوزاء الجمعة 29-12-2023

مهنياً: واخيرا ترتاح من معاكسة الشمس من القوس وتدخل في مرحلة افضل مع بداية فصل الشتاء لكن فقط انتبه من تاثيرات القمر من الثور وحاول أن تنهي أعمالك المتراكمة يوم طويل يجعلك تتضايق صحيا أو نفسيا

عاطفياً: الرومانسية تحيط بك من كل جانب وتبدو سعيداً مع الشريك الذي تمضي معه أجمل اللحظات في حياتك.

صحياً: تغير نمط نظامك الغذائي وتقرر منذ اليوم الابتعاد عن كل ما هو غير صحي.

حظك اليوم السرطان الجمعة 29-12-2023

مهنياً: بالرغم من انتقال الشمس الى معاكسة مع برجك من الجدي الا انك لا تزال محميا من الزهرة في العقرب ومدعوما من القمر في الثور ما يجعلك قادرا أن ترتب اوراقك ملفاتك القانونية والإدارية تاثيرات جيدة تحمل دعم حلول اتصالات واسعة كما ان صراحتك وحضراتكم المباشرة تساعدك على حل المشاكل المعلقة يوم مناسب للحوار يحمل قوة اقناع ونقاشات مفيدة.

عاطفياً: البعد لن يحل المشاكل، بل عليك أن تواجهها مع الحبيب بوعي وصدق وصراحة كما اعتدتما منذ استقررتما معاً تحت سقف واحد.

صحياً: قد يتفاقم وضعك الصحي إذا استمررت ما أنت عليه من استهتار وعدم الوقاية.

حظك اليوم الاسد الجمعة 29-12-2023

مهنياً: يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال الشمس من القوس الصديق الى الجدي ومع دخول القمر الى مواجهة مع برجك من الثور بالاضافة الى وجود الزهرة في موقع غير مساعد من العقرب ما يجعلك محبط متراجع معنويا تشعر أن المحيط لا يتعاون معك متضايق نصيحة الصمت أفضل ولا تتسرع في ردود أفعالك وتأكد من الاخبار التي تسمعها.

عاطفياً: لا تتجادل كثيراً مع الحبيب لئلا يبتعد عنك وتصبح وحيداً، وربما يصبح من الصعب استعادته إلا بعد مدة طويلة وأخذ وردّ.

صحياً: لا تدع الهواجس تسيطر عليك وتقلق راحتك وبالك، بل خفف عن نفسك وانطلق في رحلة ترفيهية.

حظك اليوم العذراء الجمعة 29-12-2023

مهنياً: تدخل مرحلة جديدة صفحة جديدة ترابية بامتياز مع وصول الشمس الى الجدي التي تعلن عن بداية فصل الشتاء ومع وجود القمر في الثور الذي يحمل حظوظ مناسبة حتى تقتحم الحياة بكل ثقة ولتنظم بعض العلاقات عجلة الامور بدأت تكرج لصالحك كذلك يشير هذا اليوم الى عملية مالية طارئة تقوم بها ابتداءً من الآن أو إلى عملية بيع وترويج تخوضها بشكل صلب ومتين.

عاطفياً: علاقة صداقة تتحول إلى حب حقيقي، فتنسجم مع طباع الحبيب وتشعر أنك تتفق معه في معظم الأمور والنقاشات التي تدور بينكما.

صحياً: الأمر الوحيد الذي لا تخلّ به هو ممارسة الرياضية يومياً تحت أي ضغط أو ظرف.

حظك اليوم الميزان الجمعة 29-12-2023

مهنياً: ترتاح بعد يومين من المعاناة بسبب القمر المعاكس من الحمل اليوم الاجواء أفضل تحمل حماسة وايجابيات تحت تاثيرات القمر من الثور الصديق ما يجعلك تتخطى العقبات حاول ان ترتب امورك حسب الأولويات وأن تستفيد من نوعية الوقت الجيدة بالرغم من انتقال الشمس الى معاكسة مع برجك من الجدي بالاضافة الى بداية فصل الشتاء التي لا تتناسب مع شخصيتك.

الهوائية.

عاطفياً: إقبل النقاش ولا تفرض آراءك على الحبيب بالقوة، بل كن ليناً في تعاملك معه، وخذ واعط معه لتعرف ماذا يريد بالضبط.

صحياً: تقرر مع بعض الأصدقاء الذهاب في رحلة صيد خارج البلد بغية الترفيه وممارسة هوايتك المفضلة.

حظك اليوم العقرب الجمعة 29-12-2023

مهنياً: القوة الداخلية لديك تدفعك حتى تكون صاحب عزيمة وقدرة على النجاح بحيث تزول بعض الالتباسات مدعوما من الزهرة في برجك وتتخلص من رواسب الماضي وتشرف على صفحة جديدة من التعامل مع الزملاء.

عاطفياً: قد تلتقي الشريك وتفشّ قلبك كما يُقال، وتستقطب اهتمامه وتثير تعاطفه معك، وتمضي قربه أجمل أيام حياتك.

صحياً: لا تكثر من المشي صعوداً، واستفد من الطقس الجميل ومارس المشي على الشاطئ.

حظك اليوم القوس الجمعة 29-12-2023

مهنياً: الاوضاع لا تزال مستقرة لا يوجد ازعاجات بالرغم من انتقال الشمس من برجك الى برج الجدي ومع وجود القمر في الثور بحيث يحالفك الحظ ويحمل إليك هذا اليوم مفاجأة سارّة أو لقاءً استثنائيّاً أو خبراً جديداً يفرح قلبك ويطمئن خاطرك.

عاطفياً: تهمك مصلحة الحبيب وتحاول أن تساعده على تحقيق طموحه وأحلامه، فيقدر لك ذلك وينتظر أقرب فرصة ليعبر لك عن حبه الكبير لك.

صحياً: تستعين بخبرات بعض الأشخاص في المجال الرياضي لاختيار النوع المناسب لك.

حظك اليوم الجدي الجمعة 29-12-2023

مهنياً: يوم اكثر من جيد مع وصول الشمس الى برجك ومع وجود القمر في الثور ما يجعلك حيويتك في أوجها طاقات لا تقاس ولا نضاهى كل الامور مسهلة امامك ما يجعلك تنجز الكثير من الأعمال وتحقق نتائج غير مسبوقة تبهر الجميع وتأتيك بغير المتوقع أو المنتظر بداية شهر شمسي مهم جدا.

عاطفياً: يدور في ذهنك الكثير من التساؤلات عن الحبيب وتحاول أن تجد لها إجابات إما منه مباشرة أو من أشخاص مقربين منه جداً.

صحياً: تشعر اليوم بأنك منهك ومنهار وتحاول التخلص من الوضع الذي أنت فيه وتنجح.

حظك اليوم الدلو الجمعة 29-12-2023

مهنياً: يدعوك بداية فصل الشتاء ابى الراحة والهدوء والتخطيط الجيد قبل القيام باي خطوة ناقصة انتقال الشمس الى الجدي ووجود القمر في الثور طوالع ليست مناسبة وغير مريحة لذلك ادعوك اليوم إلى عدم التورّط في قضايا شائكة والابتعاد عن المشاريع المشبوهة وعد توقيع أي مستند قبل قراءته بتمعن.

عاطفياً: قد تفاجأ بأحداث وتطوّرات غير مسبوقة، انتبه من المبالغة، قد تتسارع الخطى وتطالب الشريك اللحاق بك.

صحياً: حذار أي نزاع هذا اليوم، قد يفاجئك الآخرون بمطالب تثير عصبيتك وانفعالك.

حظك اليوم الحوت الجمعة 29-12-2023

مهنياً: ترتاح من المعاكسات الفلكية مع انتقال الشمس الى الجدي الصديق الذي يعلن عن بداية فصل الشتاء موسم مبارك اتمناه لك عزيزي مولود الحوت بالنسبة الى اليوم مع انتقال القمر الى برج الثور الذي يحمل تاثيرات لا بأس بها لكن عليك ان لا تتولّ القيام بأي أعمال جديدة قبل أن تنهي أعمالك القديمة، وعليك أخذ قسط من الراحة قبل الانطلاق بأي مشروع جديد.

عاطفياً: حافظ على علاقتك بالحبيب فأنت لن تجد له بديلاً يكون أكثر إخلاصاً وتفانياً وتضحية من أجلك حتى في أصعب الظروف.

صحياً: تختفي المشاكل من حياتك اليوم وتشعر بالراحة وهدوء الأعصاب وراحة البال