سويلم يتابع إجراءات تطوير منظومة صيانة الترع والمنشآت المائية وإدارة وتوزيع المياه

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - ** ما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية .. إعادة تفعيل أقسام توزيع المياه بالإدارات العامة للري ، وتدريب المهندسين على أعمال توزيع المياه ، وتشكيل لجان للمرور على البوابات ومتابعة أعمال الصيانة الجارية لها ، ورفع كفاءة معدات الصيانة الوقائية

الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

- نهو أعمال الصيانة الحرجة للبوابات فى بداري الوقت لضمان الاستعداد الأمثل للموسم الصيفي

- قيام الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بعرض رؤية متكاملة لأعمال صيانة المنشآت المائية والترميمات البسيطة

- قيام إدارات الري بسرعة إدخال بيانات عقود التطهيرات على قاعدة البيانات المُعدة لذلك ، وقيام قطاع التخطيط بعرض ما يتم إدخاله من بيانات بصفة دورية

- ربط الحوافز والمكافآت التي يتم صرفها للإدارات المركزية والعامة للرى بالمحافظات بمدى التميز غير الإعتيادي في تنفيذ المهام المنوطة بها

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة إجراءات الاستعداد للموسم الصيفي القادم وتطوير منظومة صيانة الترع والمنشآت المائية وإدارة وتوزيع المياه .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من إجراءات خلال الفترة الماضية لتحسين أداء منظومة إدارة وتوزيع المياه من خلال المرور على إدارات الري بالوجهين البحري والقبلي من قبل الإدارة المركزية لشئون المياه والإدارات التابعة لها لمتابعة إدارة وتوزيع المياه بالإدارات العامة للرى على الطبيعة ، وإعادة تفعيل أقسام توزيع المياه بالإدارات العامة للري والتأكد من تطبيق المناوبات المقررة ، وتدريب المهندسين على أعمال توزيع المياه في معهد بحوث الهيدروليكا ، فضلا عما قامت به الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية من تشكيل لجان للمرور على البوابات ومتابعة أعمال الصيانة الجارية لها ، وتضمين العقود الجارية وأعمال التشغيل الذاتي للبوابات ذات الحاجة للصيانة الحرجة والتي تساهم بشكل كبير فى إحكام التصرفات وحسم مشاكل إدارة وتوزيع المياه ، هذا وقد شدد الدكتور سويلم على نهو تلك الصيانات فى بداري الوقت لضمان الاستعداد الأمثل للموسم الصيفي ، كما تم استعراض الجهود المبذولة فى مجال صيانة المعدات التابعة للصيانات الوقائية وورش الصيانة ورفع قدراتها الفنية والإدارية لإمكان تنفيذ المهام المنوطة بها .

وقد وجه الدكتور سويلم بقيام الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بعرض رؤية متكاملة لضمان القيام بأعمال صيانة المنشآت المائية والترميمات البسيطة من خلال طرح عقود سنوية مركزية يتم تقسيمها على مستوى المحافظات المختلفة بهدف إتمام تلك الصيانات في أسرع وقت ودون أدني تأخير .

وفى مجال حوكمة أعمال تطهيرات الترع لضمان قدرة شبكة الترع على إمرار التصرفات المائية المطلوبة خاصة خلال فترة أقصى الإحتياجات .. فقد وجه الدكتور سويلم بقيام إدارات الري بسرعة إدخال بيانات جميع عقود التطهيرات بالإدارات على قاعدة البيانات المُعدة لذلك خلال شهر من تاريخه ، مع قيام قطاع التخطيط بعرض ما يتم إدخاله من بيانات بصفة دورية .

وشدد الدكتور سويلم على ربط الحوافز والمكافآت التي يتم صرفها للإدارات المركزية للرى والإدارات العامة للرى بالمحافظات بمدى التميز غير الإعتيادي في تنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً للمعايير المحددة .