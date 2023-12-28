نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تتيح تسجيل الاستمارة الإلكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسجيل الاستمارة الإلكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير المقبل من هنا

وطالبت الوزارة المدارس الثانوية بضرورة التنبيه على طلبة الصف الأول والثانى الثانوى بتسجيل الاستمارة ومراجعتها بدقة عالية.

واكدت الوزارة، أنه في حالة وجود خطأ يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة حيث سيتم نزول أكواد الامتحانات مع اعتبار الموضوع هام وعاجل وسيتم الغلق يوم الاثنين الموافق 2024/1/2



