وزارة العمل : تعاون لتدريب ذوى الهمم على مهن يحتاجها سوق العمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 11:27 صباحاً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية لقاء مع مدير مدرسة الأمل للصم والبكم ، وذلك لمناقشة مقترح برتوكول التعاون مع مدارس التربيه الخاصة التابعة فى مجال التدريب المهنى المجانى للشباب ذوى الهمم من الجنسين ، والتى توفره المديرية من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة فى أرجاء المحافظة ، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل ، وذلك فى إطار جهود المديرية فى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ودعم الشباب من خلال توفير فرص تدريب مهنى مناسبة ، تتواءم مع متطلبات سوق العمل ، وكذلك دمج ذوى الهمم داخل المجتمع ..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريره للوزارة ، ان ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل للمديريات بالمحافظات ، بتوفير مزيد من البرامج التدريبية لتأهيل الشباب وذوى الهمم لدخول سوق العمل ، والعمل على التنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال مناهج تدريبية وفق أحدث الوسائل التدريبية والتعاون مع الجهات المتخصصة لتحقيق ذلك الهدف ، وأضاف وكيل المديرية انه حضر اللقاء مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة ، وايفيت عبد المسيح مدير مراكز التدريب ، وهويدا السيد اخصائي اجتماعي بالمدرسة ، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة ملف تدريب الشباب من الجنسين من ذوي الهمم مجاناً بمراكز التدريب المهني التابعة لمديرية العمل بالمحافظة وايضا بالوحدة المتنقلة وتأهيلهم لسوق العمل ، وإمكانية توفير فرص عمل حقيقية لهم في الشركات والمصانع ومتابعتهم بعد التعيين ، وأكد على انه سوف يتم التعاون مع مدارس الصم والبكم للبدء في تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة بمراكز التدريب بوجود متخصص من الصم والبكم ، كما جرى تفقد الورش العملية والخاصة بالتدريب على النجارة بالمدرسة ..