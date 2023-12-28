وزارة العمل : تدريب ذوى همم على مهن يحتاجها سوق العمل بأسيوط

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 11:27 صباحاً - إختتمت مديرية العمل بمحافظة اسيوط فعاليات الدورتين التدريبيتين المجانتين على مهن صيانة الدش، والحاسب الآلي ، لذوى الهمم ، وتخرج دفعة جديدة من المتدربين بمدرسة الأمل للصم "بنين" ، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المديرية ومديرية التربية والتعليم والذي يهدف إلى توفير كل سبل الدعم اللازمة والممكنة لذوي الهمم وبخاصة طلاب مدارس الأمل التابعة للتربية والتعليم ، وتتضمن تلك الدورات جوانب نظرية وعملية تسهم في تعزيز المهارات الحياتية لدى المتدربين وتنعكس بالإيجاب على كفاءتهم وعلى جودة مخرجات العملية التدريبية ، فى ضوء تنفيذ المديرية لخطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ..

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان التوسع في تنفيذ تلك الدورات التدريبية لذوي الهمم يأتي في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير برامج تدريبية مهنية مناسبة لذوي الهمم تعمل على تأهيلهم لدخول سوق العمل ودمجهم فى المجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وأضاف مدير الميدرية أنه يجرى متابعة تلك البرامج التدريبية بشكل مباشر ودوري من خلال العاملين بإدارة التدريب المهني ، كما أن هذه البرامج التدريببة ؤجرى تنفيذها من خلال الالتزام التام بالقواعد المنظمة للتدريب والواردة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، ويحصل المتدربين فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديريتين تفيد إجتياز الدورة ..