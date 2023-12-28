نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة مياه الجيزة: سحب وشفط تجمعات مياه الامطار من الشوارع والميادين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم التعامل الفورى مع مياه الأمطار والأمور تسير بشكل طبيعي في شوارع المحافظة.

حيث تم سحب معظم تجمعات مياه الأمطار المتساقطة على مختلف مناطق محافظة الجيزة، واستمرار عمليات سحب المياه حتى انتهاء الأعمال.

وأضاف رئيس شركة مياه الجيزة، أن حالة الطوارئ مستمرة حتى الانتهاء من موجة الطقس التي تتعرض لها البلاد نتيجة المنخفض الجوي وفقًا للبيان الصادر من هيئة الارصاد الجوية والمتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية.

مشيرًا إلى استمرار تمركز معدات الشركة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية حتى استقرار الأحوال الجوية.

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