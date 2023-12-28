وزير الداخلية يهنىء الرئيس السيسى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الرئيس/عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.. جاء بها :-

بمناسبة العــــام الميلادى الجديد يسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى وأصدق الأمانى .

ونحن نستقبل عاماً ميلادياً جديداً مفعماً بالآمال.. نبتهل إلى المولى جلت قدرته أن يجعله عام أمن وسلام وتقدم وإزدهار لمصرنا الغالية.. وأن يوفق جهود سيادتكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية وإنجاز الأهداف القومية الطموحة إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

حفظكم الله سيادة الرئيس قائداً تدافع عن الحق وستبقى مصر بإذن الله وبقيادتكم وطناً أبياً.. وسيظل أبناؤها ورجال الشرطة منهم لديهم كل العزم والثبات فى مواجهة التحديات.. متفانين من أجل رفعــة الوطــن وعزتــه.

وكل عام وسيادتكم بخير ،،

كما بعث السيد / وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد المستشار الدكتور/ حنفى جبالى "رئيس مجلس النواب".. جاء بها :

بمناسبة إشراقة العام الميلادى الجديد يطيب لى وهيئة الشرطة

أن نتقدم لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء المجلس الموقر بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد.

فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الأمنيات.. وبهذه المناسبة

نرجو من المولى عز وجل المزيد من التوفيق والسداد لمؤسستنا التشريعية الغراء.. وأن يحفظ بفضله مصر ويؤيدها بنصره وأن يجعل نصرته لمسيرتها غالبة.. وإرادتها للأخذ بزمام الرقى والرفعة نافذة وفاعلة إنه تعالى

نعم المولى ونعم النصير.

وكل عـــام وسيادتكم بخــير ،،

كما بعث السيد / وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد المستشار/عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ" .. جاء بها :

يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم ولجميع السادة أعضاء مجلسكم الموقر بصادق التهانى بمناســــبة حلول العام الميلادى الجديد راجياً من الله العزيز القدير كل التوفيق والسداد لمسيرتكم الوطنية المعطاءة.

إننا إذ نستلهم من إحتفالنا بعام ميلادى جديد الأمل فى غد مفعم بالطموحات ومشرق بالإستقرار لنتوجه بخالص الدعاء بأن يحفظ الله مصر ويجعلها على مر الزمان منارة تهدى الإنسانية لقيم العدالة والحضارة والنماء

إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير ،،

كما بعث السيد / وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الدكتور/مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء" ... جاء بها :

يطيب لى وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادى الجديد أن نتقدم لسيادتكم بأطيب التهانى وأسمى الأمانى.

ونحن إذ نستقبل هذا العام الجديد وتتواصل خلاله مسيرة العمل الوطنى نحو مستقبل يحمل الآمال فى مواجهة التحديات وتتكامل فيه الجهود بعزيمة وإرادة لا تلين لإنجاز المزيد من طموحات الشعب المصرى العظيم لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يجعله عام خير وسلام على مصرنا الغالية.

وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير ،،

كما بعث السيد/ وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق أول/محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى".. جاء بها:-

يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الميلادى

الجديد أن نعرب لسيادتكم وقواتنا المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى.

نستقبل هذا العام الميلادى الجديد بخالص الدعاء للمولى

عز وجل أن يحفظ بفضله مصرنا الغالية ويرعى رجالها وأبطالها

وأن يهب لمسيرتنا الوطنية المزيد من التوفيق والسداد ولتبقى قواتنا المسلحة الباسلة دوماً مهداً للعطاء والتضحيات وملحمة من الولاء والإنتماء لتراب هذا الوطن المفدى ومصدراً للطاقات المتجددة فى الإصرار والصمود ودرعاً صلباً تندحر أمامه كافة التحديات.

وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير ،،

كما بعث السيد / وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق/ أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" .. جاء بها :-

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد

أن نبعث لسيادتكم وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأســمى الأمانى.

نستقبل العام الميلادى الجديد بمشاعر الأمل فى غد مُفعم

بالأمن والإستقرار ونتوجه للمولى العزيز القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعاً قوياً وأن يُهيئ لها من فضله مزيداً من سُبل التقدم والتطوير لتحقيق أهداف مسيرة العمل الوطنى إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وكـل عــام وسيادتكم بخــير ،،

كما بعث السيد / وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. جاء بها :-

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام يسرنى أن أعرب عن صادق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة العام الميلادى الجديد .

إننا إذ نحتفل بحلول عام ميلادى جديد وكلنا أمل ورجاء فى أن يجعله المولى عز وجل عام أمن ورخاء وسلام ونرجو فيه لمسيرتنا الوطنية كل التوفيق والسداد لعلى يقين من أن خبراتكم الوظيفية وقدراتكم المهنية كانت وستظل ركيزة جوهرية فى بلوغ المنظومة الأمنية لمدارج الإتقان والفاعلية ونثق فى إدراككم الواعى بأهمية الإخلاص فى العطاء والتفانى فى الأداء لترسيخ دعائم الإستقرار وتهيئة المناخ الآمن لتحقيق طموحات شعب مصر العظيم.

وكـل عــام وأنتــم بخــير ،،