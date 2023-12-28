وزير العمل يوجه إدارة المعلومات”بسرعة العمل على المنظومة الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالوزارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 01:33 مساءً - "الوزير " يطلب من الإدارات المختصة تقارير يومية عن الوضع الخاص بعمل "المنظومات الرقمية"

*"التحول الرقمى" الكامل يحقق خطة الدولة نحو "المجتمع الرقمي" لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم وسريع

شدد حسن شحاتة ،وزير العمل على ضرورة الإسراع من الانتهاء من العمل على المنظومة الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالوزارة من المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وربطها بالمديريات والمكاتب الموزعة فى المحافظات ، وذلك لتسهيل وتيسير عملية تقديم الخدمة للمواطنين بشكل كريم ولائق وسريع، فى كافة مجالات عمل الوزارة ،وذلك فى إطار الإنتقال الكامل للعاملين بالوزارة للعاصمة الإدارية ، ولضمان إستمرار تقديم الخدمات على المنظومات التى إعتمدتها الوزارة بدون توقف ، وتحديد المعوقات التى تواجه سير العمل، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة ، وحث العاملين على ضرورة بذل مزيد من الجهد فى تحقيق هذا الهدف فى أسرع وقت ممكن ، وتقديم تقارير دورية ويومية عن الوضع الخاص بعمل المنظومات الرقمية..

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة ، اليوم الخميس بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مع المسؤولين والعاملين بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالوزارة ، حيث كلف "الوزير" مهام المتابعة والإشراف على المنظومة الرقمية الخاصة بالوزارة للسيد خالد رضوان مستشار الوزارة لمعلومات الطوارئ ، كما نوه الوزير إلى أهمية العمل وفق نظم التحول الرقمى التى إعتمدتها الدولة المصرية فى إستراتيجيتها لتحقيق رؤية وخطة شاملة تُعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي ، وللبدء في هذا التحول إلى مجتمع رقمي وبناء اقتصاد رقمي قوي ، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية ، وتوفير خدمات الاتصالات وتقديمها بشكل كفء وبدرجة عالية من الاستمرارية والثبات فى الوزارة والمديريات والمكاتب التابعة بالمحافظات ..

ووجه الوزير خلال اللقاء ، بالإنتهاء من ميكنة منظومة العمل بها، من خلال مركز معلومات الوزارة ورفع كفاءة العاملين به والاستعانة بالخبرات المطلوبة ،لتطوير البنية التحتية لمركز المعلومات ورفع كفاءة التأمين السيبرانى لحماية انظمة الوزارة ، وتأمين المعلومات والبيانات المتداولة بين الوزارة و المديريات ،من أجل بيئة عمل آمنة،وتقديم خدمات افضل للمواطنين بما يضمن سرية و سرعة تداول البيانات والمعلومات، مع تطوير البنية المعلوماتية بمديريات ومكاتب العمل على مستوى الجمهورية من خلال الانتهاء من الربط الشبكى للمديريات و المكاتب التابعة لها بمركز المعلومات و تغطية مجالات التشغيل ،ونظام سوق العمل،والعمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب،والنشرة القومية للتشغيل،وشركات إلحاق العمالة،والتشغيل بالخارج ، والتدريب المهنى ، والتفتيش العمالى، والسلامة والصحة المهنية ، وخدمات المصريين العاملين بالخارج ..

حضر اللقاء ، اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي ، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ، وخالد رضوان مستشار الوزير لمعلومات الطوارئ ، وحسين صبرى البكباشى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى ، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات بالوزارة ،وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى للوزارة،وشيماء محمود مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير ، ورؤساء الإدارات العامة والمسؤولين بالإدارة المركزية ومركز معلومات الوزارة ..