الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 02:31 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الهيئات والوزارات بالدولة وقعت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان ، وذلك بحضور اللواء أح / أشرف محمـد فارس مدير الأكاديمية والدكتورة / علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان .

ويهدف البروتوكول إلى الإستعانة بخبرات الأكاديمية فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وخاصة الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى المصرى ، وكذلك التعاون المشترك والإستعانة بالخبرات بين الجانبين فى موضوعات مرتبطة بالبحث العلمى وتأهيل الكوادر البشرية ، وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء فى مختلف المجالات البحثية .